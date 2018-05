Subaru Crosstrek - In arrivo la prima ibrida plug-in del marchio

quattroruote

(Di martedì 15 maggio 2018) La filiale americana dellaha confermato per il 2019 il debutto dellaHybrid. Si tratta della-in hybrid nella storia delgiapponese, nata sulla base della seconda generazione della crossover presentata nel 2017.Boxer, integrale e-in. LaHybrid abbina il classico powertraincon motore boxer benzina e trazione integrale Symmetrical AWD con la tecnologia Toyota Hybrid System, grazie all'accordo di collaborazione stretto tra le due Case. Per il momento non sono noti i valori relativi a potenza totale, autonomia e consumo medio, né si conoscono i dati relativi ai tempi di ricarica delle batterie e al tipo di trasmissione prevista. Nel 2021 laelettrica. La piattaformaGlobal Platform è stata progettata fin dall'inizio per accogliere anche powertrain ibridi ed elettrici, quindi l'elettrificazione prenderà il via dalla ...