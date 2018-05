Stupro a Sorrento - risate via chat 'Lo avete fatto sul mio lenzuolo' : Inviato a Meta di Sorrento Non erano passate neanche 48 ore che il gruppetto, allora di età compresa tra i 32 e i 21 anni, continua a 'spassarsela' in chat. È il loro strumento di conversazione via ...

“Ecco in quanti l’hanno violentata”. Stupro di Sorrento - non solo 5 uomini : sviluppi orribili del caso : Incubo per una turista inglese, drogata e violentata da un branco mentre era in vacanza a Sorrento. Cinque persone, dipendenti di un albergo in cui la vittima alloggiava, sono state arrestate questa mattina dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, con l’aggravante dell’uso di sostanza stupefacente. I fatti risalgono all’ottobre 2016. Durante l’ultima sera di permanenza della donna in un noto ...