Strage a Gaza | 59 morti | anche una neonata

A Gaza 16 morti in due giorni. E la Marcia diventa una Strage : È salito fino a sedici il numero delle persone uccise in scontri con l'esercito israeliano che si sono verificati ieri, nel Giorno della Terra, quando in centinaia hanno risposto all'invito di Hamas, che chiedeva di scendere in strada e protestare, per ricordare il giorno in cui le terre palestinesi vennero confiscate da Tel Aviv.Un numero a cui si devono aggiungere centinaia di feriti, confermato dall'ambasciatore palestinese alle Nazioni ...