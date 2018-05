Stop assegno all' ex se Chiesa annulla nozze

Cassazione - se Chiesa annulla matrimonio Stop assegno di mantenimento - : Secondo la Corte, con l' annulla mento vengono meno i presupposti perché uno dei coniugi continui a versare all'altro il denaro stabilito da un giudice in sede di separazione

Cassazione - se Chiesa annulla matrimonio Stop assegno di mantenimento : Cassazione , se Chiesa annulla matrimonio stop assegno di mantenimento Secondo la Corte, con l' annulla mento vengono meno i presupposti perché uno dei coniugi continui a versare all'altro il denaro stabilito da un giudice in sede di separazione Parole chiave: ...

Reddito di cittadinanza a tempo : due anni e poi Stop all'assegno : Come mettere insieme misure costose come Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni? È il dilemma su cui dovranno trovare una quadra i tecnici di Lega e M5s, impegnati in questi giorni nella stesura del...