Stefano Cucchi | il carabiniere che ha fatto riaprire il caso in aula | conferma le accuse

"Stefano Cucchi MASSACRATO DAI CARABINIERI"/ Il maresciallo Casamassima : "superiori falsificavano i verbali" : Caso Stefano CUCCHI, 'MASSACRATO dai carabinieri'. maresciallo Casamassima teste chiave: 'miei superiori falsificavano verbali, paura per ritorsioni'.

Stefano Cucchi - parla un carabiniere in aula : “Massacrato di botte dai militari” : parla il teste chiave dell'inchiesta Riccardo Casamassima davanti alla prima Corte d'Assise del tribunale di Roma: "Mandolini mi aveva detto quello che era successo a Stefano". Le sue dichiarazioni confermano dunque il pestaggio del giovane geometra romano, arrestato nell'ottobre 2009 e poi morto una settimana dopo in ospedale.Continua a leggere

Stefano Cucchi - nuovo processo d’appello per medici. Pg Roma chiede una perizia : Una nuova perizia per accertare il nesso tra “le condotte colpose già accertate” e la morte di Stefano Cucchi. L’ha chiesta il pg Arcibaldo Miller nel terzo processo d’appello ai cinque medici dell’ospedale Romano Sandro Pertini (il primario Aldo Fierro, insieme con i dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo), imputati nella vicenda della morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra Romano ...

Stefano Cucchi - carabinieri testi in aula : “Relazioni su salute modificate su ordine dei superiori” : C’è un nuovo inedito capitolo nella storia della morte di Stefano Cucchi. Arriva dal processo ai cinque carabinieri accusati, a vario titolo, di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia, grazie alle testimonianza di due militari. L’Arma era informata, forse preoccupata, della vicenda dell’arresto e la successiva morte del geometra romano arrestato per droga, tanto che, dopo il decesso e l’apertura dell’indagine, vennero chieste due ...

Processo Cucchi bis - il detenuto Lainà : “Stefano mi disse che i carabinieri si erano «divertiti» con lui” : «Stefano sembrava una zampogna tanto era gonfio, mi disse: mi hanno quasi ammazzato, sono stati i carabinieri, si sono “divertiti” con me. Volevano sapere della provenienza della droga ma io non ho parlato, non sono una spia». A dirlo, nella prima corte d’Assise del Tribunale di Roma dove si celebra il Processo Cucchi bis, il detenuto Luigi Lainà, ...

Stefano Cucchi - un teste : 'Mi disse che con lui i Cc si erano divertiti' : "Stefano Cucchi mi disse che con lui i carabinieri si erano 'divertiti'". E' quanto ha testimoniato Luigi Lainà sul suo incontro con Cucchi, la notte del 16 ottobre 2009, nel centro clinico del Regina ...

Stefano Cucchi - teste choc contro i Carabinieri/ Ultime notizie - "divertiti a picchiarlo - peggio di Aushwitz" : Stefano Cucchi, teste choc contro i Carabinieri: le parole d'accusa del detenuto Luigi Lainà confermano l'accanimento fisico nei confronti del geometra romano morto nel 2009.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:58:00 GMT)

'Stefano Cucchi era gonfio come una zampogna' - un teste al processo bis - : Roma, 20 mar. , askanews, 'Quando ho visto Stefano la prima volta stava 'acciaccato', era gonfio come una zampogna, aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, gli ...

Caso Cucchi - un testimone : “Stefano mi disse che con lui i carabinieri si erano divertiti” : Luigi Lainà incontrò Stefano Cucchi nel centro clinico di Regina Coeli la notte tra il 16 e il 17 ottobre 2009: nel corso del processo davanti alla I corte d'Assise che vede imputati cinque carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale ha parlato di un ragazzo “che aveva il volto gonfio come una zampogna, con evidenti ematomi in faccia e sugli zigomi”.Continua a leggere