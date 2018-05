Statali : cifre esatte e date di arretrati ed aumenti - le ultime notizie al 14/05 : Probabilmente la busta paga o cedolino di maggio nel mondo dei lavoratori della Scuola è il più atteso da diversi anni a questa parte. Con la firma dei decreti e con NoiPa che ha ufficializzato i mesi in cui elargire aumenti di stipendio ed arretrati per il nuovo contratto del comparto scuola, ormai tutto appare più chiaro. A maggio saranno elargiti gli arretrati , mentre da giugno i lavoratori inizieranno a percepire i nuovi stipendi, con i ...

Statali : le date e le cifre di arretrato e aumento tabellare per maggio e giugno Video : Una notizia positiva è finalmente arrivata per i lavoratori Statali del comparto #Scuola. Dopo tanto attendere, dopo indiscrezioni e notizie più o meno ufficiose, sul portale NoiPa vengono confermate le date in cui i lavoratori percepiranno gli emolumenti previsti dal rinnovo contrattuale che ha visto la firma definitiva di Governo e sindacati lo scorso 19 aprile. La notizia riguarda tanto il comparto scuola tanto quello delle Forze dell’Ordine ...