Star allo Specchio : il look rétro chic di Paola Iezzi : Trucco semplice ma d’effetto, con pochi pilastri fondamentali: viso estrememente luminoso, ciglia da bambola e rossetto rosso «fuego». È la lezione di Paola Iezzi, l’altra metà dell’ex duo Paola & Chiara, cantautrice, dj, produttrice discografica, conduttrice televisiva, fotografa e style influencer, che per la rubrica Star allo Specchio mi ha fatto fare un tuffo nella sua femminilità per insegnarmi a sentirsi «diva», con buon umore e ...

Infol@voro 2.0 : occasioni nel Vallo di Diano. Starbucks e Leonardo assumono personale : ... diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale, ; seconda prova scritta con una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: scienza delle finanze;...

Valanga di mail per reimpoStare password Apple ID : attenzione allo spam : Una vera e propria ondata di mail che invitano a reimpostare la password Apple ID sta colpendo molti utenti italiani in questo momento. E sono molti a chiedersi se le missive siano di tipo ufficiale o, al contrario, solo spam, anzi per essere precisi più scam. Cediamoci chiaro per capire quali pericoli possano nascondersi dietro la propria casella di posta elettronica. Dal nostro fgruppo Facebook Apple sono giunte proprio in queste ore ...

Eurovision 2018 - tante euroStars fra gli spokesperson : Italia venticinquesima - Portogallo ultimo : ... da Sofia, Grecia- Olyna , Olympia, Xenopoulou conduttrice , da Atene, Ungheria Bence Forró conduttore , da Budapest, Montenegro Natasa Sotra direttrice di un programma di scienza e infanzia alla ...

LIVE Roma-Chievo - Serie A in DIRETTA : i giallorossi cercano il successo per reStare al terzo posto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Chievo, match della 35ma giornata della Serie A. I giallorossi, dopo la pesante sconfitta per 5-2 con il LIVErpool in Champions League, cercheranno di ritrovare subito la vittoria in campionato per restare al terzo posto in classifica. Dall’altra parte il Chievo tenterà l’impresa per conquistare punti fondamentali per la salvezza. Di Francesco cambierà modulo per questa sfida, tornando alla difesa ...

L’omaggio di Emma Muscat ad Avicii con A Sky Full Of Stars e il cavallo di battaglia Perfect di Ed Sheeran (video) : L'omaggio di Emma Muscat ad Avicii con A Sky Full Of Stars in terza fase: la cantante dei Bianchi ha proposto la cover nel celebre brano dei Coldplay, conquistando pubblico e giuria con la sua voce. A seguito della seconda fase giudicata dal televoto, per la prima volta è la squadra bianca a vincere e ad accedere alla terza fase, ma soltanto i tre cantanti Emma, Biondo e Irama hanno potuto proseguire con le esibizioni della puntata. Nel ...

StarCasinò ti porta allo stadio : in palio una gara del Milan vicino a una leggenda : Un pulmino che percorre tutta Italia e va a prendere i tifosi a casa per portarli a San Siro a vedere una partita del Milan accanto a un ex giocatore rossonero. Questa è l’iniziativa organizzata da StarCasinò, uno degli sponsor del club rossonero, che offre la possibilità di andare a seguire una delle partite della […] L'articolo StarCasinò ti porta allo stadio: in palio una gara del Milan vicino a una leggenda è stato realizzato da ...

Freccia Vallone 2018 : la Startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Prosegue il periodo delle Classiche delle Ardenne con la seconda prova del trittico che si concluderà domenica con la Liegi-Bastogne-Liegi. Mercoledì è infatti in programma la Freccia Vallone, tradizionale gara belga con l’arrivo sull’ormai storico Muro di Huy: chi riuscirà a spuntarla su pendenze davvero durissime che vanno oltre il 20%? Andiamo a scoprire la ricca startlist: presenti tantissime delle stelle a livello ...

Automobilismo Pronto allo Start il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche : Ai vertici punta anche il milanese Andrea Pezzani che sulla Lucchini, oltre alla prestazione assoluta punterà al pieno di punti in classe Sport Nazionale, dove il piemontese Guido Vivalda cerca il ...

Boban : 'In arrivo il cartellino giallo per gli allenatori. Nuove regole per contraStare le perdite di tempo' : "Quando si effettuano le sostituzioni " ha aggiunto ancora Boban a Sport Bild -, i giocatori che devono abbandonare il campo spesso lo fanno molto lentamente, simulando dei problemi prima di lasciare ...

Star allo specchio - il trucco apri-sguardo di Barbara Snellenburg : La Brigitte Bardot del Nord, la principessa dagli occhi blu della favola di Carlo Vanzina, che ha fatto sognare negli anni ’90 in Piccolo Grande Amore, la modella e attrice olandese Barbara Snellenburg è anche la Star che sull’onda della febbre da social si è reinventata come esperta di trucco. Perché la biondissima quarantaduenne ha risposto a una passione e adesso, adulata da chi è del mestiere per la competente manualità, è ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Ballando con le Stelle/ Un ballo sensuale per conquiStare i giudici? : Raoul Bova ballerino per una notte a Ballando con le Stelle insieme alla compagna Rocio Munoz Morales. Il compito di cimentarsi in questa nuova sfida: conquisteranno la giuria?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:49:00 GMT)

LIVE Biathlon - Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA : Domracheva timbra la sesta - Makarainen conquista la sfera di cristallo : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Mass Start di Tyumen, ultime prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...