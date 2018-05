Stampa Gb | Chelsea pensa a Pochettino per la panchina

calcioweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Ilmette nel mirino il tecnico del Tottenham, Mauricio, come possibile sostituto di Antonio Conte sulladei blues. E’ quanto afferma oggi il ‘Sun’ secondo il quale il patron Roman Abramovich ha individuato nel tecnico argentino il nome giusto per rilanciare il club londinese dopo una stagione deludente conclusasi con l’esclusione dalla prossima Champions League dopo il quinto posto in classifica. La decisione verrà presa dopo la finale di FA Cup di sabato trae Manchester United. (AdnKronos) L'articoloGb,per laCalcioWeb.