Stadio San Paolo | pubblicato il bando per i lavori in vista delle Universiadi

Bari Stadio San Nicola - prostituzione minori : 3 arresti/ Adescati su chat per piccole ricariche telefoniche : Bari, prostituzione minorile: tre arresti allo Stadio San Nicola. Un’inchiesta nata da Le Iene che ha portato alla luce un sistema di sfruttamento di bambini anche molto piccoli(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:50:00 GMT)

Bari - prostituzione minorile davanti allo Stadio San Nicola : altri tre arresti : Le vittime erano quasi sempre minori provenienti da famiglie molto povere, costretti a prostituirsi in cambio di pochi soldi. Tre persone sono state arrestate venerdì mattina a Bari nell’ambito di un’indagine iniziata lo scorso marzo per cercare di arginare il fenomeno della prostituzione minorile. Si tratta di tre incensurati residenti in provincia che cercavano incontri con i minori grazie a circuiti selezioni di alcuni social ...

Il Volo tra gli ospiti di Pino è - il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli : Anche Il Volo tra gli ospiti di Pino è, il concerto evento in programma il prossimo 7 giugno a Napoli: il tributo al cantautore partenopeo si svolgerà allo stadio San Paolo. Tanti omaggi, musica e ospiti a Pino è, un concerto a cui prenderanno parti diversi nomi del panorama musicale italiano: tra gli ospiti già annunciati, vi sono Elisa, Claudio Baglioni, Jovanotti, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso. E ...

SANDRO PICCININI / L'addio al Bernabeu : "Porterò dentro le emozioni che questo Stadio mi ha regalato" : SANDRO PICCININI, in un post il suo addio alla Champions League, che dal prossimo anno lascerà Mediaset per approdare sulle piattaforme di Sky. Quale sarà il futuro del noto giornalista?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:37:00 GMT)

Ispica - finalmente la luce allo Stadio Moltisanti : Sono stati appaltati i lavori per il ripristino dell'impianto di illuminazione allo stadio comunale di Ispica. Soddisfatto il primo cittadino

Gigi all'ultimo Stadio Dal Bernabeu a San Siro la storia si ripete : Davide Pisoni Il remake trasformerebbe la storia in un finale da film horror. Gianluigi Buffon sta recitando una delle ultime scene della sua carriera. Il teatro, il palcoscenico è una drammatica ...

Porta a porta - dal 23 si parte anche a San Jacopo - Fabbricotti - Marradi e Stadio : Con l'attivazione in queste zone, altri 30mila abitanti serviti, per una copertura complessiva pari al 56% del territorio comunale

"Seimila italiani con l'Aids in Stadio avanzato - ma non lo sanno" : Lo stimano i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in uno studio pubblicato sulla rivista "Eurosurveillance" riferita al periodo 2012-2014

Da Levante a Nina Zilli - i nuovi ospiti di J-Ax e Fedez allo Stadio San Siro per La Finale : J-Ax e Fedez allo Stadio San Siro per La Finale si esibiranno in concerto con alcuni ospiti, amici del panorama musicale italiano che si uniranno ai due rapper per lo show conclusivo della loro tournée congiunta avviato dopo il rilascio del disco di inediti Comunisti col Rolex. Gué Pequeno, il primo degli ospiti annunciati, non sarà il solo: sono stati comunicate oggi tre donne, attese live con il duo di rapper di Newtopia. Si tratta di tre ...

J-Ax & Fedez gran finale allo Stadio San Siro. Ospite speciale “Guè Pequeno” : Martedì 10 aprile: J-Ax & Fedez annunciano il primo grande Ospite alla “La finale” del 1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano. Sul palco a 360° salirà un gigante del rap, l’artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017: Gué Pequeno. La coppia, per la prima volta, si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, per festeggiare i due anni di sodalizio artistico. J-Ax e Fedez, il più giovane artista italiano mai salito sul palco del ...

Malagò : «Lo Stadio San Paolo? Se fossi in De Laurentiis lo comprerei» : Il commissario straordinario della Serie A ha però aggiunto: «bisogna capire il prezzo e cosa mi si consente di fare dentro al San Paolo» L'articolo Malagò: «Lo stadio San Paolo? Se fossi in De Laurentiis lo comprerei» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I primi ospiti di J-Ax e Fedez a San Siro - colleghi italiani sul palco de La Finale allo Stadio : Tanti saranno gli ospiti di J-Ax e Fedez a San Siro per il concerto de La Finale, atteso per il prossimo 1° giugno. Nelle scorse ore è stato annunciato il nome del primo special guest, sul palco con il duo rap per la serata conclusiva della tournée congiunta. Si tratta di Gué Pequeno. L'artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017, tra gli esponenti del rap nostrano più apprezzati del momento, si unirà alle rime di Fedez e di J-Ax per ...

I proiettori Disano a Montevideo illuminano lo storico Stadio del primo mondiale di calcio [FOTO] : Lo stadio Gran Parque Central di Montevideo in Uruguay è uno più antichi stadi di calcio tuttora utilizzati nel mondo. Edificato nel 1900 è fin dalla fondazione il campo del Club Nacional de Football, una della storiche squadre di calcio della capitale uruguayana. In questo stadio si è disputata il 13 giugno 1930 la partita inaugurale del primo campionato del mondo di calcio. Il Gran Parque Central nel corso della sua lunga storia è stato ...