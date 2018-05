Squalo morto ferisce pescatore | le insidie di una professione

Blastingnews

: Una balena su uno squalo... Che idiota - LaTi888 : Una balena su uno squalo... Che idiota - geomgiannini : Perché non si tuffa in mare, nudo e con il bischero all’aria, per farsi un selfie con gli squali VIVI?! Ma quanti d… - torre_giulio : Nudo e sorridente su uno squalo morto, la foto che ha fatto indignare i social -

(Di martedì 15 maggio 2018) Un21enne della Cornovaglia, Max Berryman, è rimasto ferito dopo aver pescato unosmeriglio. I denti affilati dell'animale hanno provocato serie lesioni in diversi punti del corpo di Max che è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico. Ora il giovane si sta riprendendo in ospedale. Sul web sono state diffuse le immagini che ritraggono le profonde ferite sugli arti delinglese. Berryman pensava che losmeriglio, parente dellobianco, fosse ancora vivo quando era stato messo sulla nave 'Govenek of Ladram'. Si sbagliava. L'animale era deceduto ma, a quanto pare, ancora pericoloso. Trasportato in ospedale con un elicottero della Guardia costiera I denti affilati dellosmeriglioavevano lacerato vari arti deldi Penzance, facendogli provare un dolore pazzesco. Il 21enne era stato subito trasportato in ospedale da un ...