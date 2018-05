Spike Lee travolge Cannes con il suo «BlacKkKlansmann» e un monologo anti-Trump

vanityfair

(Di martedì 15 maggio 2018) È stato davvero un ritorno in grande, quello diLee al 71esimo festival di, il suo nuovo film presentato qui in concorso (il titolo sta per «L’uomo nero del Klan»), ha elettrizzato la Croisette, accolto da lunghi applausi e una standing ovation alla premiere (la reazione più entusiasta registrata al festival finora). Un’occasione preziosa per ricucire i rapporti del regista americano con il festival francese, a quasi trent’anni dalla Palma d’oro mancata per Fa’ la cosa giusta (1989), una esclusione che per molti – e Lee in primis – grida ancora vendetta. Il film, che si apre con una scena dell’America dilaniata dalla guerra civile di Via col vento e si chiude con il (vero) sangue versato sulle strade di Charlottesville durante le tragiche manifestazioni del 2017, racconta nel mezzo la vera storia di Ron Stallworth, primo detective di colore ...