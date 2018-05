Special Olympics a Montecatini Terme 2018

Blastingnews

(Di martedì 15 maggio 2018) La bella localita' toscana die l'ameno territorio della Valdinievole sono pronti ad ospitare la rassegna sportiva. L'evento, il più grande del genere mai organizzato sul suolo italiano, vedra' la partecipazione di circa 3000 atleti con disabilita' di vario tipo. Le discipline in programma sono 18 e spaziano dal gioco delle bocce al rugby. L'inizio e la fine della manifestazione saranno sancite da una cerimonia di apertura, in programma il 4 giugno, all'Ippodromo di, e da una cerimonia di chiusura, in agenda per il 9 giugno, al villaggio olimpico. Agli inizi di giugno Olimpiadii trae la Valdinievole La prima decade di giugno VIDEO si svolgeranno quindi glie in Valdinievole. Per la precisione, la rassegna toscana avra' luogo dal 4 al 9 giugno e per molti ...