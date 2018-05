Spazio | vita su Marte | dalla Terra nuovi indizi

Vita nello Spazio - tecnologie innovative per le future missioni : Roma, 15 mag. , askanews, Dall'agricoltura all'economia circolare, le tecnologie spaziali per le future missioni di lunga durata sulla Luna e su Marte potrebbero avere importanti ricadute sulla qualità della Vita sulla Terra. Uno dei problemi ...

Spazio : a Roma il workshop sulla tecnologia che migliorerà la vita sulla Terra : I maggiori esperti della comunità scientifica internazionale si riuniscono a Roma per un workshop in programma dal 16 al 18 maggio: il meeting è organizzato da Agrospace Conference, un’iniziativa della Pmi italiana Arescosmo e dal progetto Melissa con l’obiettivo, spiegano i promotori, di “promuovere la ricerca sui sistemi rigenerativi per il sostegno alla vita nello Spazio“. Si tratta di “sistemi che devono ...

Vita nello Spazio : Krusty - energia per le missioni del futuro : La Nasa e la National Nuclear Security Administration (Nnsa) stanno lavorando a un progetto che prevede lo sviluppo di un reattore nucleare di dimensioni contenute, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale come fonte di energia per le colonie umane che in futuro potrebbero stabilirsi sulla Luna e su Marte. L’esperimento, condotto presso il Nevada National Security Site della Nnsa, si chiama Kilopower Reactor Using Stirling Technology (Krusty), ...

Space Nation Navigator permette di addestrarsi per la vita nello Spazio : Space Nation Navigator è un'applicazione sviluppata in collaborazione con veri addestratori di astronauti che offre la possibilità di apprendere le abilità degli astronauti attraverso divertenti sfide e minigiochi che sfruttano l'esperienza della NASA e di partecipare a esperienze di addestramento di astronauti nella vita reale. L'articolo Space Nation Navigator permette di addestrarsi per la vita nello spazio proviene da TuttoAndroid.

Vita e viaggi nello Spazio : prove tecniche per missioni sempre più ambiziose : Europa e Stati Uniti compiono passi avanti per la preparazione di missioni spaziali sempre più ambiziose. L’Agenzia Spaziale Europea utilizza da tempo la Neutral Buoyancy Facility presso l’European Astronaut Centre di Colonia – una piscina profonda 10 metri per la preparazione degli astronauti per le attività extra veicolari. Nel corso degli ultimi tre anni – spiega Global Science – la facility è stata impiegata per lo ...

Vita nello Spazio - NASA : trattative in corso per il futuro della ISS : La NASA sta discutendo con Roscosmos la possibilità di prolungare la presenza americana sulla Stazione Spaziale Internazionale per poter avere più tempo da dedicare allo sviluppo delle navette di tipo commerciale. Lo scorso 12 aprile, Robert Lightfoot, numero uno della NASA, ha preso parte a un’udienza della sottocommissione della House of Appropriations Committee e ha affermato che estendere la presenza degli astronauti americani sulla Iss ...

Vita nello Spazio : al via Advanced Plant Habitat - l’evoluzione della serra Veggie : Una serra ipertecnologica a bordo della Iss. Stiamo parlando di Advanced Plant Habitat (Aph), uno spazio progettato per testare le condizioni di crescita preferite dalle piante. Grande quanto un mini-frigo, la serra consentirà la coltivazione di una vasta gamma di colture, tra cui l’Arabidopsis, spesso utilizzata come organismo ‘modello’ per gli studi di biologia vegetale. I suoi sofisticati sistemi di monitoraggio dell’ambiente, regolano la ...

Spazio : una mega-eruzione su Proxima Centauri fa escludere l’esistenza della vita su Proxima b : Una mega–eruzione verificatasi nel marzo 2016 su Proxima Centauri, la stella più vicina alla Terra al di fuori del sistema solare, ha sconvolto Proxima b, il suo pianeta, rendendo praticamente impossibile la sopravvivenza di eventuali forme di vita: era questo quanto si ipotizzava data la presenza di acqua liquida. E’ stato lo studio “The First Naked-Eye Superflare Detected from Proxima Centauri” a rendere nota ...

Vita nello Spazio : le piante alla prova della gravità : La Nasa ha affidato uno studio ai botanici dell’Ohio Weslyan University per monitorare la percezione delle piante alla gravità sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gravity Perception Systems – spiega Global Science – è lo studio che misura la sensibilità generale di piante della senape in un ambiente di gravità simulata. Appartenente alla famiglia delle Brassicacee, la Arabidopsis thaliana Wild Type contiene amido mentre ...

Contratti : Confindustria Padova - con riforma più Spazio a produttività e crescita salari (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Va sottolineato l’impegno a recepire il nuovo welfare contrattuale anticipato dai metalmeccanici, la formazione per le competenze del lavoro che cambia e la partecipazione dei lavoratori, elementi innovativi e tutele a 360 gradi. Soprattutto delinea la volontà congiunta

Contratti : Confindustria Padova - con riforma più Spazio a produttività e crescita salari : Padova, 9 mar. (AdnKronos) - "Un segnale importante di innovazione contrattuale e culturale che spinge alla crescita della produttività in azienda e, con essa, dei salari dei lavoratori, con più formazione, più competenze, più qualità del lavoro. E una prova di autonomia e responsabilità delle parti

