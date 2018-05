Spazio | ESA | il 22 maggio la presentazione del satellite europeo per esopianeti Cheops

Spazio - cooperazione Italia-Kenya : in orbita 1KUNS - il primo CubeSat keniano : Il primo satellite della Repubblica del Kenya è stato rilasciato in orbita con successo. Trasferito sulla Stazione Spaziale Internazionale ad aprile, 1KUNS (estensione di “IKUNS –Italian-Kenyan University NanoSatellite) è stato rilasciato nello Spazio ieri mattina, alle 11:00 ora italiana, dal modulo giapponese Kibo. Il suo obiettivo sarà quello di monitorare ed acquisire immagini della regione est dell’Africa. primo selezionato ...

Spazio - 3 finaliste per Cosmic Vision : una delle sonde verrà scelta per diventare la 5ª missione di taglia M nel programma Esa : Theseus, Spica ed EnVision, sono queste le tre finaliste tra le quali verrà scelta la prossima missione di classe M del programma Cosmic Vision dell’ESA, con un lancio previsto per il 2032. Theseus è una survey ad alta energia a guida italiana: andrà a scovare i lampi di raggi gamma (Grb) – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – e ne sfrutterà le potenzialità per studiare l’Universo primordiale in sinergia con i grandi telescopi ...

Spazio - lanciato con successo il satellite Esa Sentinel-3b : Plesetsk , askanews, - Con un lancio perfetto dal Cosmodromo di Plesetsk, in Russia, un razzo Rockot ha messo in orbita per l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, il satellite Sentinel-3b, costruito da ...

Due cubesat in viaggio nello Spazio profondo : MarCO-A e MarCO-B partiranno alla volta di Marte : Tra meno di un mese la Nasa lancerà i primi cubesat progettati per esplorare lo spazio profondo. I due mini satelliti gemelli sono stati chiamati Mars Cube One o MarCO–A e MarCO-B e sono stati costruiti dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, anche se per i loro creatori sono noti come Wall-E ed Eva, i due protagonisti del celebre film di animazione della Pixar. I cubesat saranno lanciati a bordo della missione Insight, il lander robotizzato ...

L’Esa alla mostra dell’aria e dello Spazio ILA a Berlino : L’Agenzia Spaziale Europea, ESA, sará presente alla mostra internazionale dell’Aria e dello spazio ILA, che si svolgerá dal 25 al 29 aprile all’aeroporto ExpoCenter di Berlino, Germania. ESA, insieme al Ministero Federale Tedesco dell’Economia e dell’Energia, al Centro Aerospaziale Tedesco DLR ed all’Associazione Tedesca Industrie Aerospaziali, presenterá i benefici, i risultati ed il futuro dei programmi ...

AeroSpazio : test positivi per il componente ceramico italiano per Esa : Conclusa con successo la campagna di prova eseguita nella galleria al plasma SCIROCCO del Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) per un nuovo materiale ceramico italiano [C/SiC], sviluppato interamente dal Cira in collaborazione con Petroceramics, societa’ italiana partecipata di Brembo e specializzata nello sviluppo di compositi a matrice ceramica ad alte prestazioni. L’Italia si qualifica cosi’ nel settore dei sistemi ...

Welfare - Sesana - Generali - : PMI - cresce ma ancora molto Spaziolo : Roma, , askanews, - "Siamo partiti innanzitutto da noi stessi, con le iniziative che noi facciamo per i nostri dipendenti cercando di capire se il mercato aveva a disposizione queste iniziative e ...

Spazio - Esa al lavoro per ridurre i detriti. E anche catturarli : Roma, 23 mar. , askanews, Il problema dei rifiuti spaziali sta avendo sempre più risonanza nelle agende delle agenzie spaziali di tutto il mondo. A livello europeo, l'Agenzia Spaziale Europea, sta attuando una pianificazione a lungo termine per diminuire il numero di detriti nello Spazio, con lo sviluppo del progetto e-Deorbit. La ...

“Una reazione pesantissima”. Gigi dopo Anna. Le parole della Tatangelo hanno scatenato le ire dei figli del cantante - ma tutti stavano aspettando la replica di D’Alessio : è arrivata e non lascia Spazio a interpretazioni : La fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata comunicata dai diretti interessati con un comunicato congiunto. dopo quel momento è seguito uno strano silenzio che ha suscitato grande curiosità: tornano insieme o si sono lasciati per sempre? Poi l’intervista rilasciata dalla cantante a Vainty Fair ha sollevato un polverone. In particolare Ilaria, la figlia del cantautore, ha avuto parole molto severe nei confronti della ...

Difesa dello Spazio aereo : che cos'è l'ordine di scramble : A proteggere il nostro spazio aereo c'è l'Aeronautica Militare che assicura una sorveglianza 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con un sistema di Difesa integrato con quello degli altri Paesi Nato. ...