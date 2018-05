Spazio | alla scoperta dei pianeti Extrasolari | Thales Alenia Space scelta come partner

Sdsa dalla Sardegna verso lo Spazio profondo : Sdsa dalla Sardegna verso lo spazio profondo – E’ operativa da oggi la Sardinia deep space antenna (Sdsa), collegata al più grande radiotelescopio di Europa, il Sardinia Radio Telescope, costruito nel 2006 a San Basilio (Cagliari). Si prepara a seguire la missioni Exomars 2020 della Agenzia Spaziale Europea e dalla agenzia russa Roscosmos, diretta verso Marte, la cui data del lancio è stata spostata al luglio 2020. E’ pronta a ...

AeroSpazio : la Sardegna si candida alla piattaforma di ricerca : “Lavoriamo per far diventare la Sardegna una grande piattaforma di ricerca per l’Aerospazio, e’ un nostro sogno”. L’ha dichiarato l’assessore regionale della Programmazione, Raffaele Paci, stasera a Villa Devoto durante un incontro col presidente dell’Asi, Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, il presidente dell’Inaf Nicolo’ D’Amico, rappresentanti di Nasa, Esa, Inaf, Ipl, il ...

Spazio : i mini-satelliti lanciati dalla NASA hanno inviato il primo segnale a Terra : I mini–satelliti lanciati dalla NASA verso lo Spazio profondo e destinati ad accompagnare la sonda InSight verso Marte, hanno inviato il loro primo segnale alla Terra: si tratta di due cubesat e si chiamano Marco (Mars Cube One) A e B ed entrambi sono stati lanciati il 5 maggio 2018 con la missione InSight. I segnali sono giunti alle 21:15 e alle 22:58 italiane del 5 maggio e indicano che i veicoli hanno aperto i pannelli solari subito ...

Spazio - Battiston - Asi - : Dalla missione Gaia risultati straordinari - : Questo ha aggiunto ci fa capire come gli straordinari risultati di questa missione siano solo un piccolo frammento delle informazioni che la scienza spaziale può darci'. Tra queste, ha detto ancora, '...

Due cubesat in viaggio nello Spazio profondo : MarCO-A e MarCO-B partiranno alla volta di Marte : Tra meno di un mese la Nasa lancerà i primi cubesat progettati per esplorare lo spazio profondo. I due mini satelliti gemelli sono stati chiamati Mars Cube One o MarCO–A e MarCO-B e sono stati costruiti dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, anche se per i loro creatori sono noti come Wall-E ed Eva, i due protagonisti del celebre film di animazione della Pixar. I cubesat saranno lanciati a bordo della missione Insight, il lander robotizzato ...

L’Esa alla mostra dell’aria e dello Spazio ILA a Berlino : L’Agenzia Spaziale Europea, ESA, sará presente alla mostra internazionale dell’Aria e dello spazio ILA, che si svolgerá dal 25 al 29 aprile all’aeroporto ExpoCenter di Berlino, Germania. ESA, insieme al Ministero Federale Tedesco dell’Economia e dell’Energia, al Centro Aerospaziale Tedesco DLR ed all’Associazione Tedesca Industrie Aerospaziali, presenterá i benefici, i risultati ed il futuro dei programmi ...

Cuba - Diaz-Canel è il nuovo presidente. “Continuità alla Rivoluzione - nessuno Spazio al capitalismo” : Il Parlamento Cubano ha eletto Miguel Diaz-Canel presidente. Il 57enne succede a Raul Castro, 86 anni, ed è la prima figura istituzionale esterna alla famiglia Castro a guidare il paese. Diaz-Canel ha ottenuto il 99,83% dei voti. I parlamentari hanno approvato anche la nomina di Salvador Valdes a primo vicepresidente del governo per i prossimi 5 anni. Il Parlamento, secondo un iter non usuale, si è riunito in sessione nell’arco di due giorni. ...

Dallo Spazio alla Terra - come i satelliti possono aiutarci a coltivare e allevare meglio : Le tecnologie spaziali possono fare la differenza nel modo in cui coltiviamo la Terra e alleviamo il bestiame. Le immagini satellitari possono dirci quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Allo stesso tempo, possono segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in ...

Civili alla conquista dello Spazio : arrivano le officine orbitali : I Civili alla conquista dello spazio grazie alle officine orbitali: sarà questo il tema del Secondo Congresso Nazionale di Space Renaissance Italia, associazione che promuove l’espansione della civiltà nello spazio, in programma il 18 e 19 maggio a Bologna, nella sede dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Tutti gli interventi in programma, infatti, gireranno attorno allo sviluppo industriale dell’orbita terrestre, che ...

Dallo Spazio alla Terra : i satelliti ci diranno quando irrigare : quando irrigare i campi? Ce lo dirà il satellite, consentendo il risparmio di un terzo dell’acqua normalmente utilizzata. Esso è in grado di segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in avanti dell’agricoltura di precisione: non solo più droni e tecnologie di base, ma osservazione della Terra e immagini ...

Roma, 17 apr. , askanews, Il satellite dice quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Segnala i movimenti e lo stato di salute del bestiame, ...