Sparatoria nel Vibonese | il pluriomicida si è costituito nel carcere di Vibo Valentia

Sparatoria nel Vibonese - il killer si costituisce : Francesco Olivieri, il 32enne che venerdi' scorso, tra Limbadi e Nicotera, nel Vibonese, ha ucciso due persone e ne ha ferita un'altra. Si è presentato nel carcere di Vibo Valentia -

Sparatoria al bar nel Vibonese - caccia all'uomo in tutta Italia/ Olivieri : presunto killer ancora in fuga : caccia all'uomo in tutta Italia dopo Sparatoria al bar nel Vibonese: Francesco Olivieri, ancora in fuga: ricerche a tappeto in tutta Italia, al vaglio il possibile movente.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:22:00 GMT)

Limbadi e Nicotera : Sparatoria al bar - due morti e tre feriti nel Vibonese/ Voleva vendicare il fratello : Limbadi e Nicotera: sparatoria al bar, due morti e tre feriti nel Vibonese. Voleva vendicare il fratello Giuseppe Francesco Olivieri, il 32enne che ieri ha scatenato il panico(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:20:00 GMT)

Calabria : Sparatoria nel Vibonese - identificato il killer : Ed è ancora caccia al killer che ha seminato terrore tra Limbadi e Nicotera, in Calabria. E' di due morti e tre feriti il bilancio dell'episodio di sangue che nel Vibonese. E' iniziato tutto a Caroni, ...

Tentano colpo ad un bancomat - Sparatoria tra banditi e carabinieri al centro di Pianella : Chieti - sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra i carabinieri e i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non in pericolo di vita, gli uomini dell'Arma hanno sventato il colpo al bancomat delle poste già carico di esplosivo, ma non esploso. Dopo la fuga i banditi sono stati inseguiti e bloccati a bordo di un'auto nelle campagne circostanti. ...

Sparatoria nel centro commerciale - panico a Nashville : morto un 22enne : Allo scattare dell'emergenza il complesso era stato posto in "lockdown" e perquisito dagli agenti, mentre gli avventori spaventati cercavano di allontanarsi dal centro commerciale o barricandosi nei ...

Rapina al bar con Sparatoria : ?è caccia ai banditi nel Napoletano : TORRE ANNUNZIATA - Rapina al bar: parte un colpo ad altezza d?uomo, illesa la cassiera. Momenti di terrore intorno alla mezzanotte di ieri in un locale di Rovigliano, nella periferia di Torre...

Terrorismo - Abdeslam e il suo complice condannati a 20 anni per la Sparatoria di Bruxelles nel 2016 : Sono stati riconosciuti colpevoli di tentato omicidio, attività terroristica e possesso illegale di armi

Sparatoria sul lungomare - il pistolero nelle immagini delle telecamere : Si cerca un'automobile scura, vista schizzare lungo via Chiatamone subito dopo gli spari in direzione di via Nazario Sauro e che poi avrebbe svoltato verso via Acton. Le telecamere di sorveglianza, ...

Sparatoria nel Bergamasco - è stata un’esecuzione. Ecco il filmato della sala slot : Maurizio Novembrini, fratello minore di Carlo, freddato ieri con la compagna Maria Carla Fortini all’interno di una sala giochi a Caravaggio (Bergamo), dopo aver sparato un colpo di grazia, si sarebbe sincerato di aver ucciso il fratello avvicinandosi al corpo con modalità da esecuzione mafiosa: è uno dei particolari emerso dalle indagini dei Carabinieri sul delitto, il cui movente è però ancora incerto. Un dettaglio che gli inquirenti ...

Sparatoria nel Bergamasco : coppia di gelesi uccisa a colpi di pistola : Caravaggio , bergamo, . Una Sparatoria con due vittime ha terrorizzato questa sera una sala slot di Caravaggio, attorno alle 18,15. Il duplice omicidio è avvenuto in via Treviglio, lungo l'ex statale ...

Sparatoria nella Bergamasca - Due morti e banditi in fuga : Sparatoria nella sala slot, due morti Dopo la Sparatoria di questa mattina nel Bresciano , la scia di sangue si estende alla Bergamasca. Dove questa sera, mercoledì 4 aprile, c'è stata una Sparatoria ...