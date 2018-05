Sparatoria a Vibo Valentia | la fuga del killer è finita | si è costituito

Sparatoria nel Vibonese : il pluriomicida si è costituito nel carcere di Vibo Valentia : Si è costituito la scorsa notte nel carcere di Vibo Valentia Francesco Olivieri, il 32enne che venerdì scorso, tra Limbadi e Nicotera, nel Vibo nese , ha ucciso due persone e ne ha ferita un'altra.Il personale del carcere ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna il pluriomicida e lo hanno condotto in caserma, dove è stato sottoposto d interrogatorio da parte del pm della Procura della Repubblica di Vibo ...

Sparatoria Vibonese - uomo si costituisce : 9.31 Si è costituito la scorsa notte nel carcere di Vibo Valentia Francesco Olivieri, il 32enne che venerdì scorso,tra Limbadi e Nicotera, nel Vibonese ,ha ucciso due persone e ne ha ferita un'altra. Il personale del carcere ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna il pluriomicida e lo hanno condotto in caserma, dove é stato sottoposto a interrogatorio da parte del pm della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Sparatoria al bar nel Vibonese - caccia all'uomo in tutta Italia/ Olivieri : presunto killer ancora in fuga : caccia all'uomo in tutta Italia dopo Sparatoria al bar nel Vibonese: Francesco Olivieri, ancora in fuga: ricerche a tappeto in tutta Italia, al vaglio il possibile movente.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:22:00 GMT)