Spagna | Iniesta lascerà nazionale dopo Mondiale

: Incredibile in #Spagna: incidente durante intervista tv a #Iniesta, 11 feriti - CalcioWeb : Incredibile in #Spagna: incidente durante intervista tv a #Iniesta, 11 feriti - TuttoASRoma : SPAGNA Incidente durante intervista a Iniesta: 11 feriti - Tutto AS Roma - guil7depre : RT @UEFAcom_it: Che spettacolo al Camp Nou ?????? Il #Barcellona passa due volte in vantaggio e per due volte si fa rimontare dal #RealMadrid:… -

(Di martedì 15 maggio 2018) L’ 8 del Barcellona e dellaspagnola Andres, 34 anni, ha annunciato oggi che con ogni probabilitàla ‘Roja’ilin Russia. “Se non succede nulla di strano, questosarà l’ultimo per me con laspagnola” ha detto alla radio privata ‘Onda Cero’.anche il Barcellona alla fine del campionato di Liga, già vinto dal club blaugrana. Secondo la stampa sportiva catalana potrebbe giocare la prossima stagione in un club cinese o giapponese. L'articoloCalcioWeb.