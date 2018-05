Spagna | il punto di Gian Carlo Minardi

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Punto al podio. Contratto? Non ci sono novità” : Andrea Dovizioso giunge a Jerez (Spagna), quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP, da leader della classifica iridata con appena una lunghezza di vantaggio su Marc Marquez, vincitore ad Austin (Stati Uniti). Il forlivese fa il punto della situazione, conscio che l’attuale vetta della graduatoria non sia al sicuro, visto il livello così competitivo della top class: “sono un po’ sorpreso di essere in testa al campionato viste le ...