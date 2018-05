Spacciava droga ed ora deve pagare 22mila euro di multa

Spacciavano droga nelle scuole : arresti fra Novara e Trecate | : Le indagini sono partite nel 2017, per il monitoraggio degli istituti scolastici, e si sono concentrate su un 19enne della provincia. Tre persone sono finite in carcere e otto agli arresti domiciliari.

Brescia - Spacciavano droga nel parco : arrestati 10 stranieri : Roma, 28 apr. , askanews, La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato 10 stranieri, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in un parco cittadino. Le indagini dei poliziotti della ...

Pordenone. Pakistani e afghani Spacciavano droga : Pordenone. Pakistani e afghani spacciavano droga – Nelle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Pordenone, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito numerosi arresti nei confronti di cittadini di nazionalità pakistana ed afghana, quasi tutti richiedenti asilo, ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L´operazione antidroga, che ha visto impegnata la Squadra Mobile ed il Servizio ...

Trapani : Spacciava droga dai domiciliari - arrestato : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - spacciava droga nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. In manette è finito Gianluca Dardo, 23 anni. Nel suo appartamento in via Argenteria, a Trapani, i carabinieri hanno trovato 32 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e tutto il materiale necessario per il

Como : Spacciava droga al Lunapark - giovane denunciato : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - Approfittando del Lunapark installato in occasione delle festività di Pasqua, un 16enne spacciava marijuana ai coetanei, ma ieri è stato scoperto e denunciato. E' accaduto nel comasco. L'operazione è scattata per via di alcune segnalazioni giunte alla polizia locale di

Como : Spacciava droga al Lunapark - giovane denunciato : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Approfittando del Lunapark installato in occasione delle festività di Pasqua, un 16enne spacciava marijuana ai coetanei, ma ieri è stato scoperto e denunciato. E’ accaduto nel comasco.L’operazione è scattata per via di alcune segnalazioni giunte alla polizia locale di Como da parte dei residenti della zona, preoccupati per l’anomalo andirivieni di giovani. Gli agenti dell’unità ...

Venezia - detenuti Spacciavano droga e anabolizzanti all’interno del carcere : Alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia gestivano un vero e proprio giro di spaccio di droga dalle proprie celle, facendo arrivare stupefacenti e e anabolizzanti all’interno del penitenziario. Si tratta di alcuni carcerati di origine albanese e di un cittadino italiano, che sono stati raggiunti dalle ordinanze di custodia cautelare del Tribunale di Venezia: 5 in carcere e due ai domiciliari. Le indagini sono partite ...

Gomorra - attore arrestato : Spacciava droga tra i palazzi di Scampia : C'è anche un attore del film 'Gomorra' di Matteo Garrone tra i 9 destinatari di provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia...