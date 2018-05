Solo una multa per i cori razzisti della curva della Sampdoria 20mila euro per gli

Parla per la prima volta Fabrizio Corona : "È stata Solo una guerra" : Dopo più di due mesi fuori dal carcere e due anni di silenzio, Fabrizio Corona ha rilasciato la sua prima intervista alla stampa. Il suo sfogo lo affida al numero del settimanale Chi in edicola da ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Yamaha - è già una stagione di transizione? Le difficoltà di Valentino Rossi e Vinales - sviluppi Solo tra qualche mese : Nel pRossimo weekend il grande Circus del Motomondiale si presenta in Francia, a Le Mans, per il quinto appuntamento stagionale. Nella classe regina si è reduci dal trionfo di Jerez de la Frontera (Spagna) di Marc Marquez, sempre più solo in vetta alla classifica generale, con 12 punti di vantaggio sul francese Johann Zarco (Yamaha) e 20 lunghezze su Maverick Vinales (Yamaha). Attualmente, Valentino Rossi è sesto a quota 40 punti, a -30 dal ...

Milan - Quella sera a San Siro : chi sfollava e chi esultava... Fu Solo l'inizio di una festa lunga 30 incredibili anni : Al ritorno da Como, tutti al Meazza , che nel pomeriggio aveva ospitato l'Inter, a celebrare lo scudetto numero 11

Non Solo glifosato. Una nuova sinistra luce sui diserbanti : Il moto perpetuo della diatriba tra multinazionali della chimica e consumatori sugli effetti tossici dei diserbanti non si placa. Recenti studi scientifici condotti dall'US National Toxicology Program ...

NBA - Boston massacra Cleveland in gara-1 : 'È Solo l'inizio - siamo una squadra diversa' : Dopo il "massacro del Memorial Day" , in cui i Celtics nel 1985 travolsero i Lakers in gara-1 per 148-114, , alla lunga e gloriosa storia dei biancoverdi di Boston si aggiunge anche quello che è già ...

Crolla il tetto di una aula - nessuno studente è rimasto ferito Solo perché le lezioni non erano ancora iniziate : Tragedia fiorata per pochi minuti a Fermo. Il tetto di un'aula dell' Istituto tecnico Industriale Montani è Crollato questa mattina, poco prima che gli studenti entrassero in classe. L'incidente, ...

La farraginosa fabbrica delle leggi italiane : Solo una proposta su cento vede la luce. Riuscirà il nuovo governo a semplificarla? : Esiste già, insomma, una sorta di cronoprogramma per seguire l'iter legislativo, inserito nel Documento di Economia e Finanza. E' un metodo di lavoro, in definitiva. Il problema è però vedere se, in ...

Attacco suicida a Surabaya - in Indonesia. Autrice una famiglia kamikaze : sopravvive Solo la bimba di 8 anni : Anche l'Attacco suicida di questa mattina contro il quartier generale della polizia nella città indonesiana di Surabaya, come quelli di ieri contro tre chiese nel Paese, è stato messo a segno da cinque membri della stessa famiglia. A farsi saltare in aria sono stati genitori e due figli. La sorellina, una bambina di otto anni, è sopravvissuta.Lo ha annunciato il capo della polizia indonesiana Tito Karniavan, secondo quanto ...

Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila : dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione - non Solo in campo : Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato la Juventus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la Juve: il risultato all’Olimpico contro la Roma ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Perin in uscita? Solo per una big...» : E' molto legato al Genoa e per me è uno dei migliori portieri, non Solo in Italia ma in tutto il mondo'. BENEVENTO-Genoa 1-0: NUMERI E STATISTICHE CLASSIFICA Serie A Tags: Serie A , Genoa , ...

Fortnite : una nuova patch modifica Thanos e non Solo : L'arrivo di Thanos e del Guanto dell'Infinito all'interno di Fortnite ha indubbiamente rappresentato una novità molto interessante per il titolo Epic Games ma allo stesso tempo ha richiesto alcune modifiche a certi elementi del gameplay e al bilanciamento di alcune componenti.Proprio per questo motivo, come riportato da VG247.com, ci troviamo di fronte a una nuova patch che modifica alcuni elementi della modalità Guanto dell'Infinito in modo da ...

Juventus - Allegri resterà Solo con una rivoluzione : dentro 6 acquisti : Juventus, Allegri- Uno scudetto da conquistare in maniera matematica, poi attenzioni proiettate verso il futuro. Massimiliano Allegri resterà in bianconero solamente dinanzi ad una vera e propria rivoluzione e solamente dinanzi ad almeno 6 nuovi innesti. Questo ciò che riporta l’odierna edizione di “Quotidiano Sportivo“. Juventus e Allegri parleranno del futuro solamente al termine del […] L'articolo Juventus, Allegri ...

Nissan - Una Rogue per "Solo : A Star Wars Story" : La lunga partnership che da anni lega la Nissan con la saga cinematografica di Star Wars ha dato vita a una nuova concept. Questa volta la Casa nipponica ha scelto una Suv, la Rogue, per celebrare la première mondiale di "Solo: A Star Wars Story". Dallo spazio alla Terra. Ispirata al Millennium Falcon, la Rogue è stata progettata con la collaborazione dei designer della Lucasfilm e della Industrial Light & Magic per riprendere ...

Ne La mafia uccide Solo d’estate 2 una bufera si abbatte su casa Giammarresi : anticipazioni del 10 maggio su Rai1 : Continua la messa in onda de La mafia uccide solo d'estate 2: la seconda stagione della fiction, tratta dall'omonimo film di Pif e diretta da Luca Ribuoli, è in onda su Rai1 dallo scorso 26 aprile e lo sarà anche questa sera, giovedì 10 maggio, con un nuovo appuntamento. La stagione, come la precedente, è composta da dieci episodi in totale, che saranno proposti in coppia ogni settimana per un totale di cinque appuntamenti, tutti in esclusiva ...