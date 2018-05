Smartphone | anche Honor scopre l' intelligenza artificiale

Ecco i nomi dei prossimi 17 Smartphone Xiaomi : C’è anche Mi7 Lite : Trapelati in rete i nomi dei prossimi 17 Smartphone Xiaomi tra cui troviamo alcune novità e anche qualche conferma i progetti per i prossimi 2 anni. anche Mi7 Lite e Redmi A2 Già svelati i nomi di 17 Smartphone del futuro di Xiaomi Su un documento dell’EEC sono comparsi i nomi di 15 nuovi Smartphone […]

MediaWorld rilancia il “Sottocosto” anche su diversi Smartphone Android : MediaWorld è pronta a rilanciare il volantino "Sottocosto", valido anche online dall'11 al 20 maggio. Siete curiosi di scoprire quali saranno gli smartphone Android in offerta? Ce ne sono di interessanti... L'articolo MediaWorld rilancia il “Sottocosto” anche su diversi smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Amazon lancia la “Connected Week” : una settimana di sconti anche su alcuni Smartphone : Amazon ha inaugurato la settimana lanciando la "Connected Week", un'interessante promozione che proporrà sette giorni di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica, tra cui non mancheranno smartphone e tablet Android L'articolo Amazon lancia la “Connected Week”: una settimana di sconti anche su alcuni smartphone proviene da TuttoAndroid.

Samsung Pay supporta anche PayPal. Ecco la svolta dei pagamenti con lo Smartphone : amsung Pay, arrivato in Italia un paio di mesi fa, ha annunciato la parnership con Paypal e dunque diventa possibile collegare qualsiasi carta su Samsung Pay per pagare con lo smartphone Samsung Pay supporta ora PayPal. Al via la rivoluzione dei pagamenti usando lo smartphone Samsung Pay in Italia è disponibile da un paio di […]

Pulizie di primavera anche sullo Smartphone : 5 consigli utili per riorganizzarlo al meglio : Infine gli amanti della musica concorderanno che una delle app essenziali per la vita di tutti giorni è Spotify , servizio di streaming musicale che consente di accedere a milioni di brani e ...

Pulizie di primavera anche sul proprio Smartphone : 5 consigli utili per riorganizzarlo al meglio (a partire dalle app) : Trainline, piattaforma leader indipendente in Europa per l’acquisto di biglietti del treno e di pullman, ha stilato cinque semplici regole per vivere al meglio la relazione con il proprio smartphone approfittando della nuova stagione. È infatti ormai risaputo che la primavera sia il momento perfetto per dedicarsi alle grandi Pulizie. Finestre spalancate, aspirapolvere in azione e cambio degli armadi sono le mosse fondamentali per svegliare la ...

Unieuro lancia gli “Sconti Batticuore” : in offerta anche alcuni Smartphone Android : Unieuro presenta oggi gli "Sconti Batticuore", promozione valida online fino al 15 aprile: sconti fino al 40% anche su smartphone Android, tra cui anche Huawei Mate 10 Pro e Samsung Galaxy A8 (2018) L'articolo Unieuro lancia gli “Sconti Batticuore”: in offerta anche alcuni smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Da Trony riappaiono gli “Sconti Magici” - offerte anche su Smartphone Android : Trony rilancia gli "Sconti Magici", validi dal 13 al 19 aprile solamente online: ovviamente nella promozione non possono mancare smartphone e tablet Android, anche se non molto numerosi. Andiamo a scoprirli tutti. L'articolo Da Trony riappaiono gli “Sconti Magici”, offerte anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Dopo Apple anche Samsung mette il portafogli nello Smartphone : Milano, 23 mar. (Labitalia) – Pagare il caffè al bar, comprare un libro in libreria. O fare acquisti al centro commerciale, o magari in spiaggia. Senza portare con sé soldi e monete; e neanche carte di credito, di debito e prepagate. Lasciando a casa, insomma, il portafogli. Oggi è sempre più possibile in Italia, sulla strada del ‘cashless society’. Come? Con lo smartphone, sul quale è possibile ‘caricare’ i dati ...

Unieuro lancia il “Weekend NO IVA” sugli Smartphone : in offerta anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Unieuro lancia il "Weekend NO IVA", promozione che per tutto il weekend sconterà del 22% tutti gli smartphone sopra i 199 euro. E a sorpresa l'offerta sarà valida anche per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus L'articolo Unieuro lancia il “Weekend NO IVA” sugli smartphone: in offerta anche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Samsung Pay è arrivato ufficialmente in Italia : ecco banche e Smartphone compatibili : Samsung Pay è ora ufficialmente disponibile in Italia dopo qualche settimana di anteprima: scopriamo come funziona il nuovo metodo di pagamento e quali sono le carte, le banche e gli smartphone/smartwatch compatibili. L'articolo Samsung Pay è arrivato ufficialmente in Italia: ecco banche e smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Carrefour : arrivano “Le offerte imperdibili di Pasqua” - anche su Smartphone Android : Carrefour ha lanciato "Le offerte imperdibili di Pasqua", valido dal 28 marzo al 2 aprile, che consente di ottenere un rimborso in buoni spesa del 20% sull'acquisto di un prodotto tecnologico. Siete curiosi di sapere quali sono gli smartphone in promozione? L'articolo Carrefour: arrivano “Le offerte imperdibili di Pasqua”, anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Exploding Kittens - il gioco da tavolo demenziale è giocabile anche con lo Smartphone : Exploding Kittens è la versione per dispositivi mobili dell'omonimo gioco di carte demenziale e divertente in cui dovrete evitare che il gatto equipaggiato con gli esplosivi salti in aria tra le vostre mani. Questa versione digitale offre delle carte esclusive ed è giocabile con due fino a cinque partecipanti online in tempo reale che possono essere amici o sconosciuti, ma è presente anche la modalità per singolo giocatore. L'articolo ...

Al completo Google Assistant in Italia : anche su Smartphone Lollipop e tablet MarshMallow : Una storia a lieto fine quella legata al rilascio di Google Assistant in Italia, che ha finalmente raggiunto gli smartphone equipaggiati con Android Lollipop 5.0 e 5.1 ed i tablet con MarshMallow 6.0. Era il mese di novembre quando la distribuzione ebbe inizio, anche se a singhiozzo, e con criteri che francamente ancora ci sfuggono. Finalmente però il processo di capillarizzazione pare sia giunto al termine, coinvolgendo tutti gli attori ...