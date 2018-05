calcioweb.eu

: #Skorupski: “vado via per giocare”, due i club interessati al portiere - CalcioWeb : #Skorupski: “vado via per giocare”, due i club interessati al portiere - romaforever_it : Skorupski: 'Vado via per giocare'. E stoppa la moglie-modella... -

(Di martedì 15 maggio 2018) Ildella Romasi candida ad essere protagonista nella prossima stagione, proprio come ai tempi dell’Empoli, inevitabile l’addio entro le prossime settimane. La conferma è arrivata dallo stesso: “Non ci sono scuse”, dice in un’intervista in Polonia “perché ho bisogno di giocare”. Come anticipato il 25 aprile da CalcioWeb in esclusiva ilè finito nel mirino del Genoa come eventuale sostituto, nelle ultime ore inserimento anche del Bologna. Si preannuncia dunque un testa a testa per assicurarsi le prestazioni del, si sta lavorando ad un trasferimento a titolo definitivo e non solo in prestito. LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, occhi su Perin: offerta con contropartita al Genoa L'articolo: “vado via per giocare”, due ial...