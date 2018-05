Sindaco Camerino | cantieri Sae fermi

Camerino in lutto - è morto l'ex Sindaco Dario Conti : Conti , dopo una lunga carriera politica, è stato in carica alla guida della città ducale dal 2009 al 2014 . Consigliere comunale dal 1970 al 1995, ricoprendo anche le cariche di assessore e ...

Terremoto Centro Italia - il Sindaco di Camerino : “Il cratere è qui - tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate” : “Il cratere è qui, tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate. Il prossimo che mi parla di 138 Comuni tutti allo stesso modo coinvolti mi farà perdere seriamente la pazienza. Dobbiamo distinguere chi è distrutto e fa i conti tutti i giorni con questo sisma, oppure diteci chiaramente che dobbiamo andarcene tutti e che ve ne fregate di noi. Adesso il cratere va diviso in fasce a seconda dei livelli di danno per consentire ...

Terremoto - il Sindaco di Camerino : “Ci sono basi solide per ricostruire” : “Il futuro e’ adesso e non esiste futuro senza presente”: a dirlo e’ il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui che prende in prestito le parole di un vecchio detto per sottolineare che la ricostruzione delle zone colpite dal sisma deve iniziare “da basi solide e concrete che dobbiamo mettere adesso”. “Il vero punto di partenza su cui basare la ricostruzione reale del nostro territorio – spiega Pasqui ...