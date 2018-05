Siete intelligenti | ma non ancora ricchi? Ecco perché

vanityfair

: Preoccupati, ansiosi e apprensivi? Siete i più intelligenti - - Corriere : Preoccupati, ansiosi e apprensivi? Siete i più intelligenti - - elle_924 : RT @antojackie: Voglio scusarmi con tutte le donne che ho definito belle prima di definirle intelligenti o coraggiose (..) d’ora in poi dir… - DGortanutti : RT @antojackie: Voglio scusarmi con tutte le donne che ho definito belle prima di definirle intelligenti o coraggiose (..) d’ora in poi dir… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Una recente ricerca di Jonathan Wai della Duke University, negli USA ha scoperto che c’è uno stretto rapporto tra intelligenza e ricchezza. Certo, non basta essereper diventare miliardari: ci vogliono anche fiuto e talento per gli affari, determinazione, creatività, passione e capacità a non scoraggiarsi, incassando molti rifiuti prima di raggiungere il successo. Ma forse che anche questi sono indicatori di quoziente intellettivo? Oggi, nel mondo, ci sono 2.208 miliardari, circa uno ogni cinque milioni di persone (42 sono italiani). Alcuni – è vero – hanno ereditato grandi patrimoni e questi non sono testimoni necessariamente di particolare «brillantezza» intellettiva, ma ci sono poi anche i miliardari che si sono arti (onestamente) con le proprie forze. I «self-made men», nel 1995, erano il 45% del totale e oggi siamo al 70%: per fare tutta quella ...