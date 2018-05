Si chiude la stagione del Mascia United | preoccupazione per il futuro

L'Argentario chiude la stagione con una vittoria per 3-0 : La cronaca Per l'ultima partita stagionale Maurizio Moretti schiera il sestetto con Braida in regia, Visintini opposto, Maestri e Giulia Bonafini in banda, Alessia Mazzon e Cardoni al centro, ...

Cast - una stagione da record : chiude col botto la rassegna 'Mario Scarpetta' : Apprezzatissimi anche gli spettacoli portati nelle altre piazze, in particolar modo 'Taxi per due' - che proprio domenica è andato in scena al Piccolo Teatro dello Scalo a Chieti: ma soprattutto fa ...

L'Accademia chiude la stagione con una vittoria : Vince lo sport, in quanto le beneventane hanno onorato al meglio e fino alla fine il campionato nonostante la partita non servisse più a nulla per loro ma i valori etici e sportivi da sempre ...

La compagnia Godot di Ragusa chiude in bellezza la XIII stagione teatrale : Se la stagione ha raggiunto la sua conclusione, lo stesso non può dirsi dei nostri impegni, a giugno infatti i nostri allievi torneranno sul palco per gli spettacoli finali dei vari laboratori , Baby,...

Cortina chiude la stagione dello sci : passaggi cresciuti del 15 : Bilancio positivo per Cortina Cube prima dello stop fino ai primi di giugno. Successo per Food Lovers domenica in Faloria: 'Messaggio d'unione'

Casa delle Aie. L'assemblea di bilancio chiude la stagione degli incontri culturali : Il programma dei 'Venerdì culturali della Casa delle Aie' comprendeva oltre a commedie dialettali, anche spettacoli musicali, iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni di Cervia e della ...

Basket Bellizzi chiude la stagione regolare battendo Mugnano. : LA CRONACA Il primo canestro della serata porta la firma di Milan Dondur. Il pivot serbo sarà grande protagonista del match e chiuderà da top-scorer con 22 punti messi a referto. Coach Orlando è ...

A Livigno si chiude la stagione invernale con gli ultimi imperdibili appuntamenti : Livigno si prepara all’arrivo della stagione estiva, con cui si decreta la chiusura ufficiale delle principali piste dedicate agli sport sulla neve, optando per una settimana all’insegna delle ultime adrenaliniche discese sugli sci, divertimento e tanti eventi. Il piccolo Tibet, infatti, accoglie gli sportivi desiderosi di vivere le ultime esperienze sulla neve in attesa del 29 aprile e del 1 maggio, date fissate rispettivamente per la chiusura ...

Manuel Frattini in Robin Hood a chiudere la stagione del teatro Lyrick di Assisi il 24 e il 25 aprile : "Robin Hood è un supereroe alternativo, non ha super poteri, ma ha dei poteri che conquistano il mondo: coraggio, generosità e determinazione. Sono questi tre valori che ci permettono di amare Robin ...

Serie A Bologna - Helander chiude la stagione : frattura alle costole : Bologna - E' arrivata al capolinea la stagione di Filip Helander . Il difensore ' ha riportato nel corso della partita di Genova una frattura costale' , si legge nel report medico del Bologna . I ...

Si chiude con una sconfitta immeritata per il Volley Soverato la stagione 2017/2018 : Si chiude con una sconfitta immeritata per il Volley Soverato la stagione 2017/2018. Tre a due per la Battistelli San Marignano nella gara 2 playoff promozione quarti di finale. Peccato per come è ...

'La bella addormentata' chiude la stagione teatrale al Savoia : difficoltà tecniche sulle biglietterie online : Al momento il teatro ha all'attivo circa 90 spettacoli all'anno, rappresentati in tutto il mondo. 'La bella addormentata', balletto in un prologo e tre atti, è il secondo per cronologia di ...

Il 'Vittorio Emanuele' chiude la stagione di prosa : Gli spettacoli hanno registrato una media spettatori a recita di 618 presenze. Sono i numeri forniti dall'ente. La direttrice artistica della sezione prosa, Simona Celi insieme al Presidente Luciano ...

Il Requiem di Verdi chiude la stagione dell'Associazione Mozart : Tra le ultimissime posizioni al mondo, superata anche dall'America Latina, l'Italia soffre la mancanza di musica nelle scuole. L'esecuzione di questo simbolico ed immortale capolavoro Verdiano vuol ...