Sì ai social per le suore di clausura

Portale per adolescenti di Facebook : 10 consigli per utilizzare i social (responsabilmente) : Liz Perle, una consulente americana che si occupa di giovani e tendenze emergenti e promuove le attività di giovani creator, attivisti e artisti, ha stilato una serie di consigli per l'utilizzo del...

Il latte di cavalla sbarca in Italia «Un sogno coltivato per 25 anni tra salute e recupero sociale» : Abbiamo clienti in molti Paesi lontani " aggiunge Romani ": l'attenzione verso la qualità degli alimenti, così come in Italia, sta crescendo anche nel resto del mondo. Siamo sempre più aperti verso l'...

Il PA social Day sbarca a Trieste per promuovere la nuova comunicazione : ... una delle figure più rappresentative della società triestina dell'Ottocento, verranno raccontate esperienze differenti, ma con un fine comune, quello di avvicinare la gente al mondo della cultura ...

FABRIZIO CORONA/ “Silvia Provvedi? Ecco perché è finita la mia storia”. L’ex paparazzo riabilitato sui social : FABRIZIO CORONA: dopo due anni di silenzio l'intervista esclusiva rilasciata a Chi. L'ex re dei paparazzi si sente un "perseguitato" e parla di "malagiustizia". Il carcere? "L'Inferno".(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:21:00 GMT)

Milano : Fondazione Cariplo e Prefettura insieme per la coesione sociale : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - La coesione sociale è al centro dell'incontro istituzionale nella sede di Fondazione Cariplo a Milano, tra il presidente Giuseppe Guzzetti e il prefetto Luciana Lamorgese, dell'Ufficio Territoriale del governo di Milano. All'incontro partecipa, oltre a Guzzetti e Lamorg

FACEBOOK LANCIA IL "PORTALE DEGLI ADOLESCENTI"/ Il decalogo per i ragazzi : come restare al sicuro sul social : FACEBOOK LANCIA il “portale DEGLI adolescenti”, una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:01:00 GMT)

Facebook - i 10 consigli per gli adolescenti : 'Se usare i social ti fa sentire triste - prenditi una pausa' : I consigli, elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti, sono nati grazie alle conversazioni avvenute con gli adolescenti in tutto il mondo. ...

Facebook lancia il “portale degli adolescenti”/ Una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social : Facebook lancia il “portale degli adolescenti”, una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:37:00 GMT)

Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i consigli per l’utilizzo del social : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T13:24:12+00:00 ROMA – Un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Facebook.E’ il Portale per gli adolescenti, la nuova piattaforma lanciata da Mark Zuckerberg per guidare i giovani tra i pericoli del social. Suggerimenti generali, consigli di esperti, informazioni su privacy e sicurezza e quant’altro possa aiutare l’utente. È anche […] L'articolo Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i ...

Facebook - i 10 consigli per gli adolescenti : 'Se usare i social ti fa sentire triste - prenditi una pausa' : I consigli, elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti, sono nati grazie alle conversazioni avvenute con gli adolescenti in tutto il mondo. ...

"Potrà tornare a lavorare e usare i social". Fabrizio Corona recupera la "libertà di parola" : Fabrizio Corona potrà tornare a "svolgere la propria attività lavorativa" e, dato che "l'elemento pubblicitario e mediatico è una componente essenziale" della sua "peculiare attività", potrà anche "utilizzare i social network" e rilasciare interviste ma non "con riferimento diretto all'andamento" dell'affidamento terapeutico in corso. Così il giudice della Sorveglianza Simone Luerti ha deciso di ...

social network : Facebook lancia 10 consigli per gli adolescenti : Il popolare Social network Facebook ha lanciato 10 consigli (elaborati da Liz Perle, consulente) per i ragazzi, in concomitanza del portale studiato per informare gli adolescenti. Pensa (per cinque secondi) prima di agire: prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: “Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?“. Non aprire le porte della tua vita agli estranei. ...

Cgil - Cisl - Uil del Trentino * Assestamento di bilancio : ' tempo di un nuovo patto per l'innovazione e la coesione sociale ' - : ... essenziale per favorire la crescita della nostra comunità, ma anche per affrontare le grandi trasformazioni imposte dalla digitalizzazione dell'economia. Infine il tema dei contratti pubblici: le ...

Si allarga la platea per l'assegno sociale Inps : ecco cosa cambia : Novità a partire da gigno per chi percepisce l' assegno sociale Inps . Di fatto dal prossimo mese verrà data la possibilità di far domanda a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. ...