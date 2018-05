Shock allo Sporting | aggrediti i calciatori | in molti chiedono la rescissione | la finale

sportfair

(Di martedì 15 maggio 2018)de Portugal nel caos, aggressione al centro sportivo da parte di 50 pseudo tifosi incappucciati che hanno scatenato il caos In casade Portugal la tensione è altissima. 50 individui incappucciati, probabilmente facenti parte della curva dello, hanno aggredito idel club all’interno del centro sportivo. Con cinture e barre di ferro si sono introdotti nello spogliatoio della squadra colpendo chiunque gli si ponesse davanti. Ferite anche gravi per Battaglia, Dost e Misic, mentre nessun dirigente si trovava in loco nel momento dell’attacco. Iadesso hanno chiesto laimmediata dei proprio contratti e ladi Coppa del Portogè a serio rischio: inon vogliono giocare!players already said to be working their way out. Some are said to have contacted the union, for help in contract ...