Settimana mondiale della tiroide | in Sicilia poco sale ma iodato

Settimana mondiale della tiroide : CIS lancia la favola “Sale - Iodio e il terribile Gozzo” per le famiglie e i bambini : Da sempre attenta alla salute e al benessere dei suoi consumatori, Gemma di Mare, il brand italiano produttore di sale nato nel 1974 e oggi presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti, promuove da sempre campagne di educazione alimentare mirate a veicolare tra le persone una conoscenza approfondita e corretta del sale, sensibilizzandole sui benefici che le diverse tipologie possono portare all’organismo. Il sale iodato, ad esempio, è ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine Settimana : Il Mondiale Rally 2018 sbarca in Sud America e si appresta a vivere la trentottesima edizione del Rally di Argentina a Villas Carlos Paz. Si annuncia un fine settimana quanto mai incandescente sulle strade della Pampa Argentina con un grande quesito: assisteremo ancora ad un Sebastien Ogier-show? Il francese della Ford Fiesta, infatti, sta dominando l’avvio di questo campionato, con tre successi nelle prime quattro gare (gli ultimi due ...

Glaucoma - prevenzione e informazione : tanti eventi a Catanzaro per la Settimana Mondiale : “La vista è bene prezioso, prenditene cura” con questo monito, il Presidente Luciana Loprete lo scorso 16 Marzo ha esordito in occasione del Convegno tenutosi presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro avente per tema la prevenzione di una delle patologie più subdole del quale l’apparato visivo può soffrire “IL Glaucoma”. Si stima che al mondo oltre 55 milioni di persone soffrano di Glaucoma, patologia silente che senza una dovuta azione di ...

Formula 1 - ancora una Settimana al via del Mondiale 2018 : Abbiamo aspettato, abbiamo curiosato, abbiamo immaginato come sarebbe potuto essere dopo i test di Barcellona. Ora, invece, l'attesa è quasi finita. ancora qualche giorno di "quiete" e poi, il 25 ...

MotoGP : riparte la caccia a Marquez. Al via questo fine Settimana in Qatar il mondiale 2018 : MARQUEZ: MI ASPETTO UNA GARA EMOZIONANTE, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI E proprio dal Qatar il campione del mondo in carica ha parlato della gara inaugurale della stagione 2018: 'Sono davvero felice che ...

Motomondiale - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv del fine Settimana a Losail. Il programma completo delle tre classi : Sarà possibile seguire gli eventi anche in streaming, tramite SkyGo , per i soli abbonati a Sky, per non perdersi nemmeno un evento per mezzo di smartphone, tablet o pc . OASport vi proporrà la ...

Motomondiale - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv del fine Settimana a Losail. Il programma completo delle tre classi : Torna il Motomondiale e lo fa, come ormai è consuetudine, con il Gran Premio del Qatar a Losail. La prima gara della nuova stagione sarà di scena in mezzo al deserto e sotto la luce dei riflettori e ci permetterà di farci una prima idea sui rapporti di valore, sui favoriti, oppure su chi parte leggermente più indietro, nelle tre classi. Marc Marquez rimetterà in palio il suo titolo (il quarto nei cinque anni in questa categoria per lo spagnolo) ...

Settimana mondiale del cervello 2018 : le iniziative a Roma : Dal 12 al 18 marzo 2018 si tiene la “Settimana del cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello. Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, ...

Settimana mondiale del glaucoma : visite gratutite in 94 città : Prende il via oggi, 11 marzo e fino al 17, la Settimana mondiale del glaucoma, promossa dall'agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità

Una settimana per conoscere il cervello - Neuromed protagonista della Settimana mondiale del Cervello promossa dalla DANA Foundation di New ... : Ma non c'è solo la scienza dei laboratori: una particolare attenzione sarà rivolta alle domande che stanno nascendo nel campo della neurobioetica . Infine, due eventi saranno rivolti alla prevenzione ...

Dal 12 al 18 marzo la 'Settimana del pesto' - tra selfie - flash-mob - menù e il campionato mondiale : ... i "pestimonial", e poi ancora menù a tema nei ristoranti, e il clou del campionato mondiale del pesto al mortaio che si terrà a Palazzo Ducale sabato 17, in diretta streaming su Facebook. La ...

Medicina - malattie al cervello per 5 milioni di italiani : torna la Settimana Mondiale : Prevenzione e informazione perché “Non c’è muscolo senza cervello”. E’ lo slogan dell’edizione 2018 della Settimana Mondiale del cervello, la campagna di sensibilizzazione promossa in Italia dalla Società italiana di Neurologia (Sin). Dal 12 al 18 marzo saranno numerose le iniziative in programma per informare la popolazione in merito a quelle malattie che possono compromettere il delicato funzionamento del cervello. Sono 5 ...