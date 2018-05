Serie C | playoff | passano Cosenza e Piacenza

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino reagisce contro Trento e porta la Serie sull’1-1! : Uno a uno e palla al centro, per usare una metafora calcistica. La Sidigas Avellino ha dominato gara-2 dei quarti di finali dei Playoff 2018 della serie A di Basket e ha pareggiato la serie contro la Dolomiti Energia Trentino vincendo con il punteggio di 80-59. La partita, di fatto, si è indirizzata nel primo quarto, in cui la formazione irpina ha scavato un gap che gli avversari non sono mai riusciti a ricucire nel corso del match: dal ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia non fa sconti. Reyer sul 2-0 contro Cremona : La Serie di quarti di finale tra Venezia e Cremona vede la Reyer condurre per 2-0. Non c’è stata storia in gara-2 al Taliercio, vinta dai lagunari per 108-76. Un successo costruito nel primo quarto di gioco, quando i campioni d’Italia hanno scavato un solco che la Vanoli non è mai stata in grado di ricucire. Anzi, dopo l’intervallo, il divario si è allargato progressivamente fino al +32 finale. La Serie si sposta ora a Cremona, ...

Risultati Playoff Serie C - il Cosenza supera il turno : spettacolo in Juve Stabia-Francavilla [FOTO] : 1/29 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Basket - playoff Serie A : “risorge” Avellino - Venezia dominante : Basket, playoff Serie A: Venezia ed Avellino dominano le rispettive gare, De Raffaele e soci ipotecano il passaggio alle semifinali Basket, playoff Serie A – Venezia inarrestabile. La squadra di coach De Raffaele, si è portata sul 2-0 nella Serie contro Cremona, vincendo in gara-2 di fronte al pubblico amico: un “massacrante” 108-76. Inarrestabili Peric (19 in 22 minuti), Daye e soci, che hanno ipotecato il passaggio del turno ...

Risultati Serie C / Playoff 2^ turno - diretta gol livescore : Piacenza qualificato - tanti gol lampo! : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca: il Monza viene eliminato in casa dal Piacenza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:10:00 GMT)

Perugia - Nesta : "Voglio vincere ai playoff e conquistare la Serie A" : Il nuovo allenatore degli umbri si presenta alla stampa. La prima sfida importante sarà contro l'Empoli.

Quarti Playoff Serie A2 Old Wild West - Tutto sulle gare 2 del mercoledì : Playoff Serie A2 OLD Wild West 2018 Gara 2 Quarti di Finale - mercoledì 16 maggio CALENDARIO mercoledì 16 maggio in programma gara 2 dei Quarti di finale Playoff di Serie A2 Old Wild West tra Casale ...

Basket - i playoff della Serie A2 in diretta tv esclusiva su Sportitalia : Lega Nazionale Pallacanestro e Sportitalia annunciano l’estensione dell’accordo per mostrare la fase più emozionante della stagione su Sportitalia (in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e disponibile anche sul canale 225 della piattaforma Sky) , con le dirette dei playoff del campionato di Serie A2 Old Wild West. Facendo seguito alla reciproca soddisfazione per i buoni risultati raggiunti da una stag...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Marcus Landry decide gara-2 sulla sirena! Brescia avanti 2-0 contro Varese : La Leonessa Brescia si è portata sul 2-0 nella Serie di quarti di finale contro l’Openjobmetis Varese. gara-2 è stata un turbinio di emozioni, vissuta dai padroni di casa all’inseguimento fino agli ultimi secondi, proprio quando si è decisa la partita. È stato Marcus Landry il go-to-guy dei Bresciani: suo è stato il canestro che nel finale ha regalato la vittoria alla squadra di coach Andrea Diana. Una beffa per Varese, che aveva ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano va sul 2-0. L’Olimpia batte in gara-2 una Cantù mai doma : L’Olimpia Milano vince anche gara-2 per 87-75 e si porta sul 2–0 nella Serie dei quarti di finale contro Cantù. Una partita che ha visto la squadra di Pianigiani scappare nel secondo quarto ed avere poi sempre in controllo il match nonostante una Red October mai doma e che ha provato a rimontare fino alla fine. Dairis Bertans è il top score di Milano con 16 punti, ma un grandissimo contributo lo portano Mindaugas Kuzminskas (15 punti) e Kaleb ...

Serie B Palermo - Pomini : «Playoff? Non ci pensiamo. Testa alla Salernitana» : Palermo - Il Palermo si prepara a chiudere la stagione con la Salernitana , e Alberto Pomini analizza il prossimo impegno dei rosanero: "Dobbiamo prepararci a giocare e vincere venerdì, poi dopo ...