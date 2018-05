Serie B | tre giornate di squalifica ad Empereur del Bari

NASA potrebbe permettere l'uso di fonti di energia nucleari per le prossime missioni della Serie Discovery : ... elencando di seguito i progressi avuti in un gran numero di missioni ma anche e soprattutto commentando la proposta di bilancio di NASA per il 2019 che destina 2,2 miliardi di dollari alla scienza ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : respinto il ricorso di Avellino. Gara-2 contro Trento si giocherà a Brindisi : È stato respinto il ricorso presentato stamattina dalla Sidigas Avellino contro la sentenza di giudice sportivo che aveva squalificato il campo della squadra irpina per due partite. La sentenza è stata così confermata e di conseguenza Gara-2 della Serie di quarti di finale contro Trento, in programma domani sera, si giocherà a Brindisi. La squalifica, infatti, costringe Avellino a scegliere un palazzetto lontano almeno 100 km: si è optato per la ...

5 cose che potremmo vedere nella Serie tv di Star Wars di Jon Favreau : Dopo l’annuncio che Jon Favreau si sarebbe occupato di una serie tv dedicata a Star Wars adesso conosciamo anche l’arco temporale in cui questo nuovo racconto andrà a collocarsi. Purtroppo chi sperava di vedere gli albori dell’ordine Jedi o guStarsi i primi anni di attività di Darth Vader rimarrà deluso, perché in un’intervista a The Nerdist è stato rivelato che la serie tv si svolgerà circa tre anni dopo i fatti de Il ritorno dello Jedi, quindi ...

Strage di Serie tv : «Quantico» e le altre che non rivedremo più : Dite addio ad Alex Parrish e Tom Kirkman. Anche quest’anno è arrivato il momento del bagno di sangue delle serie tv americane. Le reti generaliste hanno annunciati i titoli che non torneranno il prossimo autunno e, fra le «vittime», spuntano Quantico, lo spy thriller con Priyanka Chopra, e Designated Survivor, con l’ex Jack Bauer di 24 Kiefer Sutherland. LEGGI ANCHEPriyanka Chopra: «Il mio nome è Bond. Capito Tom?» Niente da fare ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento espugna Avellino! Salta il fattore campo in gara-1 : La Dolomiti Energia Trentino si è aggiudicata gara-1 dei quarti di finale contro la Sidigas Avellino. Un successo a domicilio di fondamentale importanza, che fa Saltare il fattore campo nella Serie al meglio delle cinque partite. I padroni di casa sembravano poterla vincere in maniera agevole, in doppia cifra di vantaggio all’inizio del quarto periodo. Poi, però, gli ospiti hanno rimontato fino a prendersi la vittoria in volata. È stata la ...

Upfront 2018-19 Nbc : Manifest al lunedì - il mercoledì dedicato alla Serie di Chicago - le altre novità in midseason : Si aprono ufficialmente gli Upfront 2018-19, grazie alla Nbc, il primo dei network generalisti ad annunciare il suo palinsesto per la prossima stagione televisiva. Un palinsesto nel segno della continuità, con una principale novità: il mercoledì sera sarà totalmente dedicato alle tre serie tv ambientate a Chicago, ovvero Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med. Un modo, questo, anche per favorire eventuali cross-over evento nell'arco ...

Upfront 2018-19 The Cw : ordinate cinque Serie - tra cui i reboot di Roswell e di Streghe : Anche The Cw scende in campo prima del previsto ed annuncia le nuove serie tv della prossima stagione televisiva in anticipo rispetto agli Upfront. Il network più giovane tra i generalisti può contare su un numero inferiore di novità rispetto alla concorrenza, ma negli anni The Cw ha sempre lavorato per espandere la propria fascia di pubblico, cercando di catturarne di nuovo. Chissà se le novità di quest'anno riusciranno ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Juventus : quote e ultime novità live - i tre ex... e mezzo (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:53:00 GMT)

Risultati e classifica Serie A - 37^ giornata : la Lazio non va oltre il pareggio contro il Crotone - la Champions si decide all’ultima giornata - bagarre salvezza clamorosa [FOTO] : 1/30 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Atalanta-Milan - dove vedere in tv e in streaming gratis il match di Serie A oggi 13 Maggio : Foto Getty Images© selezionata da SuperNews Sfida cruciale per la qualificazione alla prossima Europa League quella in programma oggi pomeriggio tra Atalanta e Milan allo stadio ' Atleti Azzurri d'...

DIRETTA / Gp Indianapolis 2018 Indycar Series streaming video e tv : vince Will Power! : DIRETTA Gp Indianapolis 2018: info streaming video e tv della quinta prova del campionato Indycar Series Verizon. Occhi puntati su Newgarden, vincitore in Alabama.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:31:00 GMT)

Basket Serie A - scattano i playoff : Venezia la favorita. Cantù e Trento mine vaganti : Stasera si comincia con due sfide: Milano e Cantù giocano alle 20.30 mentre Brescia e Varese si sfidano alle 20.45

