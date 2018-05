Serie A | gli squalificati Tre giornate per Veretout della Fiorentina | in 10 saltano

Perugia - Nesta : "Voglio vincere ai playoff e conquistare la Serie A" : Il nuovo allenatore degli umbri si presenta alla stampa. La prima sfida importante sarà contro l'Empoli.

Il Miracolo è la migliore Serie italiana dopo Gomorra : La biologa Sandra, interpretata da una sempre mormorante Alba Rohrwacher, prova a mettere insieme scienza e religione in un cocktail di superstizione e disperazione nei confronti della madre che vive ...

Serie A Sampdoria - terapie per Barreto e Quagliarella : GENOVA - La Sampdoria torna in campo dopo il lunedì di stacco post- Napoli . I blucerchiati più impegnati domenica sera hanno svolto programma di scarico, seduta completa per tutti gli altri. terapie ...

Bigben Interactive acquisisce Cyanide Studio - gli sviluppatori di Call of Cthulhu e della Serie di Styx : Come riportato da Gematsu, Bigben Interactive ha acquisito Cyanide Studio, lo sviluppatore francese dietro la serie Styx e Blood Bowl, così come degli imminenti Call of Cthulhu: The Official Video Game e Werewolf The Apocalpyse: The Official Video Game.L'acquisizione di Cyanide Studio segna la piena integrazione di Bigben Interactive nella fase di sviluppo dei giochi. Fino ad ora, la società era solo un editore e distributore di giochi.Inoltre, ...

Meglio il walking football della Serie A : Entrerà a far parte dello staff di Mourinho, il quale con la solita umiltà ha detto che al momento non c'è "nessuno nel mondo del calcio pronto a fare il mio vice" , il suo assistente storico, Rui ...

Serie A Fiorentina - Sportiello : «Ko amaro con il Cagliari» : FIRENZE - ' 'Questa sconfitta è molto amara perché avremmo voluto accontentare una città e una tifoseria fantastica. È stato comunque un percorso indimenticabile, vogliamo lo sia fino in fondo'' . Il ...

Volvo show - grazie agli Sport Utility della Serie XC un successo tutto svedese : CATANIA - In Italia, quando si parla degli svedesi, il pensiero corre veloce all'exploit della loro nazionale di calcio, che ha eliminato l'Italia dai Mondiali lasciandoci...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Vogliamo il sesto posto» : BERGAMO - Questo il pensiero di un soddisfatto Gian Piero Gasperini , dopo che la sua Atalanta ha strappato il pass per l'Europa League, pareggiando 1-1 contro il Milan : "Tra sesto e settimo posto c'...

Serie A Cagliari - Lopez : «Salvezza - ci crediamo» : FIRENZE - "Un risultato importante, visto che era una partita da dentro o fuori, e sapevamo di giocarci molto, contro una grande Fiorentina che era motivata e doveva fare punti ". Così il tecnico del ...

Attentanti in Serie in Indonesia : donna kamikaze si fa saltare in aria con i figli piccoli : I tre attentati in serie in una sola mattinata hanno provocato dieci morti e oltre 40 feriti. Secondo quanto si apprende, tra i 5 kamikaze che si sono fatti saltare in aria c'era anche una donna con i suoi due bambini.Continua a leggere

Mazda MX-5<br> - Yamamoto Signature - la Serie speciale per gli amanti della guida : Il viaggio della Mazda nei territori delle vetture a tiratura limitata prosegue con la MX-5 Yamamoto Signature. la seconda interpretazione delle tre previste dalla serie Top Limited Editions ed è composta da soli quattro esemplari, acquistabili dal 17 maggio unicamente online a 37.500 euro. il risultato dellincontro Giappone-Italia. Diversamente dalla Grand Tour, tirata in sei unità, con una personalità orientata a soddisfare le esigenze degli ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Sampdoria Napoli : dubbio Zapata-Quagliarella. Ultime novità live - quote (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Sampdoria Napoli: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I blucerchiati possono sperare ancora in un posto in Europa League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:00:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...

Serie A - Benevento-Genoa 1-0 : Rossi sbaglia - Diabaté no : BENEVENTO - Il Benevento saluta il suo pubblico con una vittoria vincendo contro il Genoa 1-0 al Vigorito. Per la squadra di De Zerbi tre uomini partita: Puggioni, autore di grandi parate nella ...