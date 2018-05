Serie A Atalanta | Melegoni in gruppo Cornelius | riabilitazione in Danimarca

VIDEO / Atalanta Milan (1-1) : highlights e gol. Il commento di Bonucci (Serie A 37^ giornata) : VIDEO Atalanta Milan (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. In pieno recupero Andrea Masiello risponde all'ex Kessie, i rossoneri sono in Europa League(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:22:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : «Vogliamo il sesto posto» : BERGAMO - Questo il pensiero di un soddisfatto Gian Piero Gasperini , dopo che la sua Atalanta ha strappato il pass per l'Europa League, pareggiando 1-1 contro il Milan : "Tra sesto e settimo posto c'...

Serie A Atalanta-Milan 1-1 - il tabellino : BERGAMO - Milan e Atalanta si annullano dall'Atleti Azzurri d'Italia: al gol di Kessiè alla mezzora della ripresa risponde Masiello nei minuti di recupero. Espulsi Toloi e Montolivo. Atalanta-Milan 1-...

Video Gol Atalanta-Milan 1-1 : Highlights e Tabellino 37^giornata Serie A 13-05-2018 : Risultato Finale Atalanta-Milan: Cronaca e Video Gol Kessié, Masiello 37° Giornata Serie A 13 Maggio 2018 Le aspettative prima del match erano altissime, in palio un posto Europa League, e le due squadre non hanno deluso nessuno. Sotto la pioggia battente, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, si è vista un’ottima partita sotto tutti i punti di vista, divertente, tattica, e pazza. Questi tre aggettivi servono a dare ...

Serie A : Atalanta-Milan 1-1 : ANSA, - ROMA, 13 MAG - Una rete dell'ex Kessiè aveva illuso il Milan fino a 2' dal fischio finale, ma un colpo di testa di Masiello ha rimesso in equilibrio la sfida Europa League disputata a Bergamo, ...

PAGELLE / Atalanta Milan (1-1) : i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : PAGELLE Atalanta Milan: i voti della partita che si è giocata a Bergamo. Finisce 1-1: la Dea pareggia con Andrea Masiello il gol dell'ex Kessie, rossoneri già in Europa League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:24:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : pareggio pazzesco tra Atalanta e Milan! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score 37^ giornata. La Lazio pareggia, Roma già in Champions League. Milan, pari da Europa League ma vanno evitati i preliminari(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:50:00 GMT)

Pagelle/ Atalanta Milan : i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo) : Pagelle Atalanta Milan: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo a Bergamo nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:05:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Atalanta Milan : il protagonista Kessie. Ultime novità live - quote (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Milan: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gasperini con il dubbio Ilicic, Gattuso potrebbe puntare su Kalinic(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:47:00 GMT)

Atalanta-Milan - dove vedere in tv e in streaming gratis il match di Serie A oggi 13 Maggio : Foto Getty Images© selezionata da SuperNews Sfida cruciale per la qualificazione alla prossima Europa League quella in programma oggi pomeriggio tra Atalanta e Milan allo stadio ' Atleti Azzurri d'...

Serie A Milan verso l'Atalanta - Biglia tra i convocati di Gattuso : MilanO - Seduta di rifinitura e convocazioni per il Milan , in vista del prossimo impegno di campionato, contro l' Atalanta , in programma domani, domenica 13 maggio, alle ore 18. Lucas Biglia ha ...