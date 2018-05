“Sei una testa di cazzo!” Il clamoroso fuori onda di Costacurta contro Mancini VIDEO

“Sei una testa di cazzo”! Costacurta sceglie Mancini come ct dell’Italia - ma spunta un clamoroso fuori onda [VIDEO] : Alessandro Costacurta ha scelto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, ma sui social è spuntato un fuori onda che inchioda l’attuale vice-commissario della Figc Non farà di certo piacere ad Alessandro Costacurta il video di un clamoroso fuori onda che lo riguarda tornato di moda proprio adesso, dopo aver scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Nella clip spuntata sui social, ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso come una furia litiga con tutti. Prima attacca Aida per una pizza - poi Danilo : “Sei una piccola m****” : “Politicamente io faccio parte di un movimento in cui una cosa del genere è impensabile. Lei ha fatto una delle cose più gravi che potesse fare. Se noi continuiamo a fare così con la pizza, chi ci mette l’ananas, chi quello che vuole, è possibile che il mio pronipote vedrà la pizza solo con la marmellata “. A parlare così è Luigi Favoloso che la scorsa notte ha di nuovo attaccato Aida, come se non bastassero gli altri episodi ...

Simone Coccia sotto accusa al GF 15 : “Sei una persona costruita” : Grande Fratello: tutti contro Simone Coccia Ieri sera è andata in onda la terza puntata del GF 15. Una puntata decisamente difficile, che ha lasciato senza parole la maggior parte dei telespettatori. Cosa è successo? Ad inizio trasmissione la conduttrice Barbara d’Urso ha affrontato lo spinosissimo caso Baye Dame – Aida Nizar. Come molti sapranno, i due inquilini della casa più spiata dagli italiani hanno avuto circa una settimana fa ...

Amici 2018 - Heather Parisi risponde a Simona Ventura : “Sei una vergogna” : La querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura, entrambe membri della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi, continua. Al centro della disputa c’è un concorrente, Biondo. Ieri, la Ventura ha detto la sua e a poche ore di distanza la Parisi ha risposto via Instagram: “Simona Ventura, tu hai utilizzato una notizia falsa, istigando all’odio ancora di più contro di me e contro la mia famiglia quando ti avevo avvertito ...

Heather Parisi contro Simona Ventura - continua il caso Biondo e autotune : “Sei una vergogna” : Heather Parisi contro Simona Ventura, ancora sul caso Biondo. La polemica legata all'uso dell'autotune da parte del cantante nell'ultimo serale di Amici di Maria De Filippi non si placa. Sui social network, Heather Parisi e Simona Ventura - componenti della giuria esterna del programma - sono le protagoniste di un botta e risposta a suon di video sulle rispettive pagine Facebook. "Hai utilizzato una notizia falsa istigando odio contro di me e ...

Roma - sull’immobile comunale il murale dedicato al boss ucciso : “Sei il nostro angelo”. In 5 anni nessuno lo ha rimosso : “Serafino sei il nostro angelo”. La gigantografia del boss ucciso campeggia da 5 anni sul muro all’R9 di Tor Bella Monaca, senza che nessuno si sia scomodato per rimuoverlo. O che almeno ci abbia provato. Un immobile di proprietà del comune di Roma come gran parte dei complessi di edilizia popolari situati nella borgata di Roma est, tutti marchiati dalla sigla “R”. Il 2 febbraio 2013, quando Serafino Cordaro venne crivellato di colpi nella ...

Grande Fratello - la scenata di Mariana a Danilo : “Sei una persona cattiva!” : Grande Fratello 15, Mariana perde le staffe e si scaglia contro Danilo: la lite accesa tra i due concorrenti All’interno della Casa del Grande Fratello pare si siano formate già le prime simpatie e antipatie. Danilo, in questi giorni, aveva più volte detto apertamente di essere convinto che una concorrente avesse perso la testa per […] L'articolo Grande Fratello, la scenata di Mariana a Danilo: “Sei una persona cattiva!” ...

Juve - Benatia non ride e attacca Crozza : “Sei una testa di c…” : Juve, Benatia non ride e attacca Crozza: “Sei una testa di c…” Il comico aveva ironizzato sull’entrata del difensore Juventino costata l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Continua a leggere

“Sei una mer**”. Bianca Atzei distrutta dall’ex amica vip. Insulti a profusione e parole pesantissime per la naufraga dell’Isola dei Famosi. Un attacco senza precedenti - proprio da lei poi : All’Isola dei Famosi il cerchio inizia a stringersi: la finale è vicinissima. Manca una manciata di giorni, ormai, alla puntata che decreterà il naufrago vincitore di questa edizione, forse la più travagliata nella storia del reality. Il primo finalista è Amaurys Perez ma pare che il concorrente favorito sia una lei. No, non Alessia Mancini come si rumoreggiava settimane fa, ma Bianca Atzei. La cantante sarda, ex di Max Biaggi, è ...

Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura : “Sei una strega”. Muore a 87 anni : Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura: “Sei una strega”. Muore a 87 anni Freda Jobson è scomparsa lunedì dopo aver lottato per tanto tempo contro l’Alzheimer. Per anni è stata vittima di abusi da parte di tre assistenti di cura presso la struttura di cui era ospite a Beverley, in Regno Unito. Le […]

“Sei l’unico che non ha salutato Fabrizio Frizzi”. Bufera sul vip della tv - rimproverato pubblicamente. Ma non incassa il colpo - tutt’altro. Spiega il motivo e dà una bella lezione a tutti : Fabrizio Frizzi mancherà a tutti. Ai familiari, ovviamente, agli amici, ai colleghi e pure ai telespettatori, che infatti hanno affollato tanto la camera ardente, allestita nella sede Rai di viale Mazzini, quanto piazza del Popolo in occasione dei funerali del conduttore, celebrati mercoledì mattina nella chiesa degli Artisti. Il presentatore se ne è andato nella notte tra domenica e lunedì scorsi all’ospedale Sant’Andrea a ...

“Sei ebrea?” - bimba insultata in una scuola di Berlino : “Sei ebrea?”, bimba insultata in una scuola di Berlino Fenomeno in crescita in Germania: i responsabili sono bimbi musulmani figli di immigrati, “spesso soggetti al fanatismo religioso dei loro genitori, fratelli maggiori o parenti più stretti” Continua a leggere