Segnalati problemi WiFi per Asus ZenFone 3 | alcune soluzioni per tutti

Windows 10 April Update : Segnalati i primi problemi : Il rollout di Windows 10 April Update è iniziato il 30 April e e sono già molti gli utenti che lo hanno installato volontariamente per provare le novità di questa nuova versione. April Update , conosciuto precedentemente come Redstone 4, è stato ben testato sia dagli Insider che dalla stessa Microsoft la quale, per fini precauzionali, ha anche deciso di ritardarne il rilascio. E in effetti il nuovo aggiornamento risulta essere stabile e ...

Telegram : Segnalati problemi di down con difficoltà nell’inviare messaggi : Breve flash news per segnalarvi che Telegram, uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo, risulta avere dei problemi con disconnessioni e difficoltà nell’inviare e ricevere messaggi in tutta Europa. I primi disservizi sono iniziati dalle 10:30 circa e sono stati confermati anche dalla stessa società tramite un tweet: Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We ...