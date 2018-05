Sedute in 4 sul trono dei Borbone | l' ira social sulla manifestazione a Napoli

Sicilia - all’Ars Sedute lampo e 3 leggi (inutili) in 3 mesi : ma ecco 34 nuovi consulenti. Che costano un milione l’anno : L’ultima seduta è durata meno di un caffè e di una sigaretta: sei minuti e 19 secondi. Non troppo lunghe erano state anche le 18 precedenti. Il risultato è che all’Assemblea regionale Siciliana l’attività legislativa è praticamente paralizzata. Il tempo per nominare i nuovi consulenti, invece, si trova sempre. E infatti sono 34 quelli scelti dall’ufficio di presidenza nei giorni scorsi. Costeranno in totale quasi un ...