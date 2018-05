huffingtonpost

: Seattle tassa Amazon (e non solo) per aiutare i senzatetto, l'azienda protesta: 'Approccio ostile' - HuffPostItalia : Seattle tassa Amazon (e non solo) per aiutare i senzatetto, l'azienda protesta: 'Approccio ostile' - DeNada_G : RT @HuffPostItalia: Seattle tassa Amazon (e non solo) per aiutare i senzatetto, l'azienda protesta: 'Approccio ostile' - infoiteconomia : Tassa Seattle, Amazon si dice 'delusa' -

(Di martedì 15 maggio 2018) Il consiglio comunale diha approvato la cosiddetta 'tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per. Un voto unanime, nove a zero, con il quale il provvedimento passa ora al sindaco Jenny Durkan: la prima cittadina diha espresso perplessità sulla misura e si è riservata il diritto di veto.L'tax prevede un'imposta di 275 dollari l'anno per ogni dipendente di un'che realizza almeno 20 milioni di ricavi annuali. Lasulle multinazionali punta a raccogliere 50 milioni di dollari l'anno per far fronte all'emergenzasi dice "delusa" e "preoccupata dal futuro creato dall'approccio ostile e dalla retorica del consiglio comunale, che ci costringe a porci domande sulla nostra futura crescita" nella città. Drew Herdener, vice presidente di, osserva quindi come la crescita delle entrate ...