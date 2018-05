Seattle dice sì all’Amazon tax - l’imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto : Il consiglio comunale di Seattle , negli Stati Uniti, ha approvato la “Amazon tax”, che prevede un'imposta di 275 dollari l'anno per ogni dipendente delle aziende con almeno 20 milioni di ricavi annuali, così da raccogliere 50 milioni di dollari l'anno. Ira di Amazon, che si dice “delusa” e “preoccupata”.Continua a leggere

Tassa Seattle - Amazon si dice "delusa" : 04.31 Amazon si dice "delusa" dal via libera del consiglio comunale di Seattle alla Tassa sulle grandi aziende per aiutare i senza tetto. Il colosso di Bezos si dice "preoccupato dal futuro creato dall'approccio ostile e dalla retorica del consiglio comunale". Andrew Herdener, vice presidente di Amazon osserva che la crescita delle entrate della città ha superato quella della popolazione: "la città non ha un problema di entrate, il problema è ...