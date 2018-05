Seattle | approvata la “Amazon tax” per aiutare i senzatetto Ma il sindaco vuole opporsi

ilfattoquotidiano

: A Seattle approvata la 'Amazon tax' per finanziare gli aiuti ai senzatetto ? - RaiNews : A Seattle approvata la 'Amazon tax' per finanziare gli aiuti ai senzatetto ? - StellaSirio60 : RT @RaiNews: A Seattle approvata la 'Amazon tax' per finanziare gli aiuti ai senzatetto ? - emanuelecarioti : RT @RaiNews: A Seattle approvata la 'Amazon tax' per finanziare gli aiuti ai senzatetto ? -

(Di martedì 15 maggio 2018) Una tassa da 275 dollari per ogni dipendente di un’azienda che realizza almeno 20 milioni di ricavi all’anno. È la normadal consiglio comunale diper. E il pensiero va subito ad Amazon, che ha sede proprio nella città della west coast e lì dà lavoro a più di 40mila cittadini. La nuova tassa, soprannominata dalla stampa “Amazon tax“, può portare nelle casse del Comune 50 milioni di dollari l’anno. La sindaca Jenny Durkan, però, ha espresso dubbi sulla sua efficacia e ha dichiarato che sta pensando di esercitare il suo diritto di veto. I membri del consiglio comunale dihanno votato in modo unanime, nove a zero, per approvare il provvedimento che inizialmente prevedeva un’imposta da 500 dollari per dipendente. Una soglia giudicata troppo alta dalla sindaca, che nei giorni scorsi aveva dichiarato: ...