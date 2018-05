Seattle approva la ' Amazon tax' per aiutare i senzatetto - L' ira del colosso

Seattle approva la 'Amazon tax' per aiutare i senzatetto : Il consiglio comunale di Seattle , negli Stati Uniti, ha approva to la "Amazon tax", cioè l'imposta sulle grandi aziende , il colosso dell'e-commerce ha sede proprio nella città Usa, per aiutare i ...

Stati Uniti - Seattle approva l'Amazon tax per aiutare i senzatetto. Ira del colosso : "Approccio ostile" : NEW YORK - Il consiglio comunale di Seattle approva la cosiddetta 'Amazon tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto. Un voto unanime, nove a zero, con il quale il ...