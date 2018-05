Sea of Thieves si aggiorna con la patch 1 0 7 | debuttano finalmente le ciurme private

La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata : arriverà la prossima settimana insieme al trailer dell'espansione The Hungering Deep : Se siete tra coloro che attendevano la nuova patch di Sea of Thieves oggi, purtroppo rimarrete delusi, poiché gli sviluppatori hanno comunicato che l'aggiornamento è stato rimandato.Come segnala VG247.com, il ritardo nella pubblicazione della patch è stato causato dalla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC. Rare, quindi, ha deciso di prendersi un tempo maggiore per risolvere il problema e offrire un aggiornamento ...

La patch 1.07 di Sea of Thieves rinviata per problemi tecnici : Non riuscirà purtroppo a giungere puntuale all'appuntamento con la community l'ultimo aggiornamento di Sea of Thieves, la particolarissima avventura a tema piratesco che ha ravvivato la situazione esclusive targate Microsoft su Xbox One e PC: stando a quanto riportato in rete infatti, la patch subirà uno slittamento di qualche giorno. L'annuncio arriva direttamente dagli addetti ai lavori, i ragazzi di Rare, che nel corso della fase di ...

Michael Pachter : "Sea of Thieves? Il genere piratesco è oltraggiosamente stupido - Rare sta peggiorando" : Sea of Thieves è stato il titolo di Rare con il lancio migliore nella storia dello studio britannico, ma sembra che ad alcuni, soprattutto a Michael Pachter, non sia davvero piaciuto. Il noto analista di Wedbush Securities ha recentemente commentato il gioco in una chiacchierata con Gaming Bolt, lanciandosi in un duro attacco all'IP e allo stesso team di sviluppo.Pachter ha infatti definito il genere piratesco come "oltraggiosamente stupido" e ...

Sea of Thieves : Rare aggiunge tantissimi nuovi elementi cosmetici e anticipa i contenuti del primo evento speciale di maggio : Nel primo mese e mezzo dal lancio di Sea of Thieves Rare si è occupata di pubblicare una miriade di update che sono intervenuti su bug e problemi segnalati dai giocatori, mentre una parte della community si lamentava insistentemente della carenza effettiva di contenuti che affliggeva il titolo piratesco dello studio britannico.Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo video diario con il quale hanno inaugurato una seconda ...

2 milioni di utenti attivi nel primo mese di Sea of Thieves ma più della metà grazie alla prova gratuita dell'Xbox Game Pass : Ve ne avevamo parlato alcuni giorni fa: Sea of Thieves è l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio. Un successo quindi su tutta la linea? Non proprio secondo Superdata.La nota compagnia specializzata in ricerche e analisi di mercato ha proposto un'analisi che pone più di qualche dubbio sul successo del titolo Rare nel lungo periodo. Il motivo è presto detto: l'Xbox Game Pass. Ecco quanto dichiarato ...

Sea of Thieves : gli sviluppatori ci forniscono qualche indicazione sul single player : Sea of Thieves è diventato da poco l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio e, come ormai saprete, il gioco propone un mondo condiviso dove l'avventura riesce a dare il suo meglio se giocata con un gruppo di persone.Tuttavia, Sea of Thieves può risultare appagante e divertente anche se giocato in solitaria o con una sloop da due persone.A tal proposito risulta interessante l'ultimo video condiviso ...

Xbox One e Sea of Thieves scalano la classifica delle vendite : Secondo alcuni dati rilasciati dal gruppo NDP, Sea of Thieves è il secondo gioco più venduto di marzo, insieme a questo è in crescita anche il mercato Xbox. Game Industry I titoli di punta del mese di marzo sono stati Far Cry 5 e Sea of Thieves, coprendo una grande quota di vendita e totalizzando un alto numero di utenti. I dati forniti da NDP mostrano un calo generale delle quote, dell’11%, rispetto allo scorso anno, ma i risultati rimangono ...

Sea of Thieves è l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio : Sea of Thieves è stato un discreto successo per Rare, ma con la pubblicazione dei dati di vendita di marzo elaborati dalla nota azienda NPD il titolo piratesco dello studio britannico si è visto assegnare un ennesimo record, che poteva essere ampiamente pronosticato fin dal lancio del gioco.US Gamer segnala infatti che NPD ha eletto Sea of Thieves come il videogioco di Rare degli ultimi vent'anni che ha venduto di più durante il suo primo mese ...

Una causa legale e possibile tegola in arrivo per Microsoft? Sea of Thieves - Crackdown - Halo e altri infrangerebbero dei brevetti : Halo 5, Sea of Thieves, la serie di Crackdown, i Forza Motorsport ma anche PlayerUnknown's Battlegrounds infrangerebbero dei brevetti presentati da Infernal Technologies e Terminal Reality. Proprio per questo motivo Microsoft si trova di fronte a una causa legale che potrebbe rivelarsi una magagna da non sottovalutare per il colosso ma anche risolversi, come spesso accade, in un nulla di fatto.Microsoft è stata accusata di "violazione ...

Sea of Thieves : disponibile l'aggiornamento 1.05 : Microsoft e Rare perseverano nel supporto di Sea of Thieves, e come potremo immaginare un nuovo aggiornamento si è reso ora disponibile per il gioco, ci fa notare DSOgaming.Ebbene, secondo il changelog, in questa nuova patch vengono introdotti diversi miglioramenti dell'interfaccia utente, vengono inoltre risolti i problemi per cui gli Skeleton Fort o i Bounty Quest Skeletons non riuscivano a spawnare correttamente.La patch aggiunge inoltre un ...

Sea of Thieves : introdotta una nave speciale esclusiva per i pirati leggendari : Per i giocatori di Sea of Thieves è ormai una consuetudine, ogni volta che il titolo piratesco di Rare si aggiorna lo studio britannico introduce alcune novità al gioco, e la patch di questa mattina applicata nel corso di una lunga manutenzione non fa eccezione.Gli sviluppatori hanno infatti aggiunto per la prima volta un nuovo set di personalizzazioni che renderanno la vostra nave assolutamente speciale, anche se per acquistarle dovrete prima ...

Sea of Thieves : primo grande aggiornamento in arrivo a maggio - nuovi contenuti promettenti sono attesi : Sea of Thieves sta per ricevere il suo primo grande aggiornamento contenente un numero di contenuti interessanti, annunciati da Rare in una lettera in cui descrive la roadmap dei contenuti in arrivo per il gioco.Lo studio, riporta USgamer, promette inoltre anche regolari aggiornamenti sui contenuti ed eventi settimanali. Gli aggiornamenti ai contenuti aggiungeranno nuove importanti funzionalità insieme a nuovi elementi e meccaniche. Gli eventi ...

Ecco come la tecnologia di Sea of Thieves crea un'esperienza di gioco unica - articolo : Sea of Thieves offre ai giocatori un mondo cartoonesco fatto di storie grandi e piccole, ma forse nessuna di esse è significativa come quella dello stesso sviluppatore Rare. È difficile credere che, progetti Kinect a parte, sono passati ben nove anni da quando abbiamo visto l'ultimo gioco completo di questo studio. Molto è cambiato da allora, lo studio è passato dall'utilizzo di engine custom all'utilizzo del più standardizzato Unreal Engine 4. ...

Novità Sea of Thieves per il prossimo futuro - cosa attende i giocatori? : Che con Sea of Thieves Xbox One abbia calato il suo asso nella manica è fuori discussione: il titolo sviluppato dai ragazzi di Rare era atteso come la pioggia nel deserto (o il rum a bordo di navi pirata, per restare in tema, ndr), e ovviamente la risposta in termini di vendite non ha tradito le aspettative, con le ciurme di mezzo mondo che solcano allegramente i mari digitali di casa Microsoft. Ovviamente a un lancio tanto pompato sotto il ...