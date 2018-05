Scuola | news 15 5 | il Miur pubblica i dati su alunni e con disabilità

Stipendi NoiPa Scuola - news 3/5 aumenti ed arretrati : consulta le tabelle al netto : NoiPa mette fine all’ansia del personale della scuola , in merito ad aumenti e arretrati Stipendi ali: ha finalmente comunicato le date in cui arriverà l’accredito. La buona notizia è che gli arretrati saranno corrisposti già a maggio, entro la fine del mese, e includeranno il periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Per gli […] L'articolo Stipendi NoiPa scuola , news 3/5 aumenti ed arretrati : consulta le tabelle al netto ...

Mobilità - news 3/4 : possibile trasferirsi nella Scuola di AP : Mobilità – Una lettrice riceve tutti i chiarimenti da OS in merito alla possibilità di richiedere in fase di trasferimento l’attuale sede scolastica in cui si è assegnati per quest’anno. Mobilità 2018/19: sarà possibile indicare nella domanda di trasferimento la scuola in Assegnazione Provvisoria Come sappiamo proprio oggi si è aperta su Istanze Online (Polis) […] L'articolo Mobilità, news 3/4: possibile trasferirsi nella scuola di ...