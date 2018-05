Scorpacciata di fragole alpine in Val Venosta | il 23 e il 24 giugno 2018 si celebra la

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Crescono rosse e succose al cospetto dei ghiacciai dell’Ortles e tra la rigogliosa vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio, per diventare ingredienti golosi di canederli e marmellate. Le, in Val, sono una specialità tutta alpina. Vengono coltivate a 1800 metri di altitudine, godendo delle giornate di solene e del clima mite che permette loro di maturarsi lentamente, acquisendo un sapore unico e riconoscibile. Per assaporare queste delizie della natura d’alta quota, il 23 e 24, a Martello, sila Festa delle. Per l’occasione il Garberhof di Malles (BZ), paese alpino a pochi km dalla festa, invita ad una dolcissima vacanza tra le vette, offrendo gelati e dolci fatti in casa alle. La festa a Martello comincia con il taglio della torta gigante, che fa parte del Guinnes dei primati, mentre dagli stand emanano i profumi dei ...