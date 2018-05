Scoperto l’odore della malaria | speranze per la diagnosi precoce

meteoweb.eu

: Scoperto l'odore della malaria: compare prima dei sintomi #Malaria - MediasetTgcom24 : Scoperto l'odore della malaria: compare prima dei sintomi #Malaria - OcchioSalerno : Scoperto l'odore della malaria: come prevenire la malattia #malaria - infoitsalute : Scoperto l'odore della malaria: ecco come riconoscerla -

(Di martedì 15 maggio 2018) Laha un odore che può aiutare a riconoscere l’infezione anche nei pazienti senza sintomi. La scoperta -pubblicata su ‘Pnas’ a firma di un gruppo del Politecnico federale di Zurigo, in Svizzera- potrebbe portare alla messa a punto di un test relativamente semplice per lamalattia veicolata dalle zanzare, che secondo l’Organizzazione mondialesanità colpisce oltre 200 milioni di persone all’anno nel pianeta con centinaia di migliaia di morti, il 90% dei quali sono bimbi minori di 5 anni. In molti casi le persone infettate dal plasmodio responsabilenon presentano segni patologici, ma “sono proprio questi i pazienti chiave sui quali agire per fermare il propagarsimalattia”, spiega Consuelo De Morales, docente di biocomunicazione ed entomologia dell’ateneo elvetico. In collaborazione con ...