Scoperta la prima molecola in grado di sconfiggere il raffreddore

La Mappa di Piri Reis raffigura Antartide e America 300 anni prima della loro Scoperta : La Mappa di Piri Reis raffigura Antartide e America 300 anni prima della loro scoperta La Mappa di Piri Reis è uno fra gli oggetti più interessanti ed enigmatici proveniente dal nostro passato, infatti La Mappa di Piri Reis un frammento di una misteriosa incisione, realizzata dall’ammiraglio e cartografo ottomano Piri Reis nel 1513 ,raffigura Antartide e America 300 anni prima della loro scoperta.-- Era il 1929, quando ...

Astronomia : Scoperta per la prima volta un’atmosfera ricca di elio in un pianeta alieno : Per la prima volta è stata scoperta un’atmosfera ricca di elio in un pianeta alieno: la ricerca è stata pubblicata su Nature, e condotta da ricercatori dell’Università di Exeter, guidati da da Jessica Spake. La massiccia presenta di elio è stata rilevata grazie a una nuova tecnica che si basa sulla radiazione infrarossa. Gli esperti, grazie al telescopio Hubble, hanno studiato il pianeta “WASP-107b“, che ha le dimensioni ...

Tumore al Pancreas / Si sopravvive di più se la chemio si fa prima dell'intervento : la Scoperta fa ben sperare : Tumore al Pancreas, si sopravvive di più se la chemioterapia si fa prima dell'intervento chirurgico. Arriva una scoperta che fa ben sperare e permette un passo in avanti importante.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Crotone - Scoperta antica sepoltura : “Risale a prima dell’arrivo degli Achei” : Sul fiume Neto ormai in secca, a Crotone, la Guardia di Finanza ha scoperto un'antichissima sepoltura, rarissima testimonianza di insediamento dell'Età del Bronzo medio. La presenza delle tracce della tomba risalgono a molto tempo prima dell'arrivo degli Achei dalla Grecia e alla fondazione dell'antica città di Kroton.Continua a leggere

“Cosa c’è in questa scatola?”. Una Scoperta struggente. Kate e Chris si adorano - ma lei si ammala senza speranze. Quello che ha fatto prima di morire non ha precedenti e la storia sta scaldando i cuori : Una storia d’amore grandissima, ma altrettanto triste quella tra Kate Granger e il suo Chris Pointon. I due si erano conosciuti e da quel momento erano sempre rimasti insieme, ma poi il destino si è accanito contro di loro, quando la donna si è ammalata di una rara forma di cancro. Da quel momento ha cercato in tutti i modi di lottare e vincere sul male, ma dopo 5 anni la malattia ha avuto la meglio e la 34enne è morta, il 23 luglio del ...

“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo”. Suicida prima della laurea. Invita amici e parenti per festeggiare il suo traguardo a Napoli - ma poco prima sale lassù e decide di farla finita. E pochi minuti dopo la Scoperta choc : Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante ...

Pannotia - Scoperta l'esistenza dell'antico supercontinente : ancora prima di Pangea : Tiangong 1, il mondo osserva col fiato sospeso. La navicella in rotta di caduta sulla Terra: ecco dove e quando cadrà Secondo i due ricercatori i segni dei profondi sconvolgimenti avvenuti della ...

TV - RAI3 : Giornate di Primavera del Fai - alla Scoperta dei gioielli nascosti d’Italia : Castelli, ville, palazzi pubblici e privati, giardini, archivi, chiese, botteghe artigiane: è una mappa di tesori sconosciuti quella “disegnata” dallo Speciale che la Testata Giornalistica Regionale della Rai – domenica 25 marzo dalle 8.30 su RAI3 – dedica alle Giornate di Primavera del Fai. Quasi tre ore diretta – con ospiti, servizi e collegamenti – alla scoperta dei gioielli che il Fondo Ambiente Italiano apre in tutte le regioni. Si ...

La natura a due passi : escursione di primavera alla Scoperta di flora e fauna al museo NatuRa : Il pomeriggio di domenica proseguirà poi dalle 14 alle 18 con Scienza in gioco! AVES nel mondo degli uccelli, approfondimento sul mondo degli uccelli, adattamenti al volo, osservazioni allo ...

BEST WEEKEND / Una due giorni tutta dedicata alla riScoperta con le Giornate FAI di Primavera : ... soprattutto si arricchì di quelle opere d'arte che lo rendono famoso nel mondo quali la croce d'argento detta dell'Arcivescovo Agnello , VI sec., , la cattedra eburnea dell'Arcivescovo Massimiano ...

F1 - Mondiale 2018 : Mercedes mangia gomme e Ferrari alla Scoperta del passo lungo? I dubbi prima di Melbourne : 8 giorni di test, per di più condizionati anche dal maltempo, non sono stati sufficienti per avere un quadro preciso della situazione. Il 25 marzo, a Melbourne (Australia), il Mondiale 2018 di Formula Uno prenderà il via e le incognite sugli equilibri in pista sono molte. Chi è in vantaggio? La Mercedes o la Ferrari? E la Red Bull? Tanti punti interrogativi affollano la mente degli addetti ai lavori e solo l’esito della gara australiana, ...