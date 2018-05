Scoperta la causa dell' ovaio policistico

Alzheimer : Scoperta nuova causa nel danno alla sostanza bianca cerebrale : Uno studio – pubblicato su “Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry” dall’Unità Malattie Neurodegenerative del Centro Dino Ferrari, Dipartimento di Fisiopatologia e Trapianti, Università di Milano, IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, diretta dal prof. da Elio Scarpini – dimostra una correlazione tra livelli di amiloide nel liquor e danno della sostanza bianca cerebrale in pazienti affetti da demenza di Alzheimer. Con il termine ...