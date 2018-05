Scoperta la causa dell’ovaio policistico | rende infertile una donna su 5

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) La sindrome dell’ovaiocolpisce fino a unasu 5 in tutto il mondo, tre quarti delle quali hanno poi molte difficoltà a rimanere incinte: è infatti lapiù comune di infertilità femminile, e, secondo uno studio condotto da un team di scienziati guidato da Paolo Giacobini dell’Istituto nazionale francese di Salute e ricerca medica, è provocata da uno squilibrio ormonale che inizia a manifestarsi anche prima della nascita. Si tratta di unaimportante, che ha portato alla messa a punto di una possibile nuova terapia, per ora nei topi, ma che entro la fine dell’anno dovrebbe essere sperimentata sulle donne, spiega “New Scientist”. Il disturbo è in genere caratterizzato da elevati livelli di testosterone, cisti ovariche, cicli mestruali irregolari e problemi di regolazione dello zucchero nel sangue. Gli esperti hanno rilevato che ...