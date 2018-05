Scienza e cultura | nasce Focus Mediaset punta sulla tv generalista

Dai Fori Imperiali serata Mozart. Labozeta promuove la musica per la Cultura della Scienza : Questa occasione diventa per noi motivo di orgoglio, perchè è assolutamente necessario rivitalizzare questo affascinante mondo della Scienza e della ricerca, specie in un momento di grande crisi ...

La Scienza al servizio dell'arte per 'far parlare' i beni culturali : RAVENNA. Se fossero una forza di polizia, sarebbero probabilmente la 'Scientifica'. Non porteranno loro il lavoro fino in fondo, ma daranno elementi di indagine fondamentali e imprescindibili per il ...