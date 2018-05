romadailynews

: Sciascia: IV Municipio, la Bovio si dimetta: 'Chiedo quindi alla consigliere Bovio di… - romadailynews : Sciascia: IV Municipio, la Bovio si dimetta: 'Chiedo quindi alla consigliere Bovio di… - emisciascia : MUNICIPIO IV, SCIASCIA (PD): DOPO LA PRESENZA DI RAGGI IERI A VILLA FARINACCI, CHIEDO LE DIMISSIONI DELLA PRESIDENT… - agenparl_lazio : MUNICIPIO IV, @emisciascia (PD): DOPO LA PRESENZA DI RAGGI IERI A VILLA FARINACCI, CHIEDO LE DIMISSIONI DELLA PRES… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma – Di seguito un comunicato il consigliere Dem Emiliano, componente della Commissione Sport e Cultura delIV. “Nella giornata di ieri, in commissione Cultura del IV, ho chiesto alla presidente(M5S) se fosse vero che nel pomeriggio la sindaca Raggi sarebbe passata a Villa Farinacci (voce che circolava da tempo ma non confermata da nessuno). In maniera tale da estendere la notizia anche ai consiglieri di opposizione per metterli nella condizione di poter partecipare nella propria veste di rappresentanti del popolo”. “Laha quindi sospeso la commissione per chiedere alla segreteria di presidenza delse fosse vera la notizia. Tornata in aula ha comunicato che non ci sarebbe stata alcuna presenza della Sindaca. Ritengo quindi molto grave l’accaduto. Considerando che la Raggi non solo e’ passata a ...