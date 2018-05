Sanità | nuovo orto terapeutico in Pediatria Fatebenefratelli Milano

Sanità - 1 - 5 miliardi per il nuovo piano di edilizia sanitaria : Così Batzella , Movimento Libero Indipendente, : 'La realizzazione della nuova Città della Salute e della Scienza di Torino prevede la riduzione di circa 800 posti letto rispetto al numero attuale. ...

L'assessore regionale alla Sanità Venturi è il nuovo presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità : Venturi prende il posto di Massimo Garavaglia, ex assessore lombardo all'Economia, eletto alla Camera dei deputati il 4 marzo scorso. 'Garavaglia ha svolto un ottimo lavoro- ha aggiunto Venturi- da ...

Sanità : Zaia - per nuovo ospedale Padova servono concretezza e velocità : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - “Con la decisione del Consiglio Comunale di Padova si dà inizio a un iter iniziato con la firma dell’accordo del 21 dicembre 2017, che però non si può considerare concluso. Lo sarà soltanto quando si approverà e firmerà l’accordo di programma”. Lo dichiara il President

Sanità : Zaia - per nuovo ospedale Padova servono concretezza e velocità (2) : (AdnKronos) - “Ribadisco anche – conclude Zaia - che confermiamo tutti gli impegni che avevamo assunto con l’intesa di dicembre: l’impegno della Regione alla riqualificazione del Giustinianeo con la cessione al Comune di Padova delle aree che verranno liberate e bonificate per realizzare il Parco Ci

Protocollo XY al Nuovo Teatro Sanità : ... s'ispira al Kino Kabaret, evento che appartiene al mondo del cinema e che qui è stato trasposto in Teatro, in cui i filmakers da tutto il mondo s'incontrano in un luogo e girano cortometraggi in ...

Sanità : privacy - altems e garante a confronto sul nuovo regolamento europeo : confronto, all’Università Cattolica del Sacro cuore di Roma, sul nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che entrerà in vigore nel mese di maggio. L’incontro, ‘La protezione dei dati personali: codice di condotta per la Sanità’, promosso dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Ateneo del Sacro Cuore (altems) è in calendario il 4 aprile, alle 15.30 ...

Sanità - rivoluzione digitale : da lunedì nuovo sistema Cup : ... insieme al Commissario Straordinario di Alisa Walter Locatelli e ai vertici di Liguria digitale, che saranno collegati in streaming.

Nuovo contratto della Sanità - incontro formativo della Fp Cgil : Assistenza ai cittadini su tutele e welfare, incontri dell'Inca Cgil Foto d'archivio La Fp Cgil a confronto con i lavoratori degli enti locali per spiegare il Nuovo contratto e della sanità per un ...

Sanità : sindaco Padova - su nuovo ospedale pronti ad 'avanti tutta' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Lo stiamo già facendo e siamo ulteriormente decisi a collaborare al massimo nell’interesse dei pazienti, dei medici, degli operatori, della ricerca e quindi di tutta la nostra comunità. Sarà una magnifica occasione per discutere e spiegare finalmente a tutti perché quest

Sanità : sindaco Padova - su nuovo ospedale pronti ad ‘avanti tutta’ : Padova, 19 mar. (AdnKronos) – ‘Sono stufo delle tiritere da disco rotto di chi sa solo far polemica: a me interessano i fatti per la gente, non la propaganda eterna. Io rispondo ai Padovani non certo a chi ha da recriminare sui suoi insuccessi passati. E’ proprio ai nostri cittadini che mi rivolgo e a loro dico che sul nuovo accordo che la nostra Giunta ha raggiunto con la Regione in dicembre e che io ho firmato col Governatore ...

Il nuovo contratto nella Sanità? Ecco lo stipendio dell’Oss - importi e novità : Dopo tanti anni di attesa i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo contratto. Dopo i rinnovi di Ministeriali, Forze dell’ordine e di Difesa, Scuola, per ultimo è toccato al comparto della Sanità. Tra i lavoratori del settore una figura molto importante e spesso non del tutto apprezzata dal punto di vista delle norme sul lavoro sono gli Operatori Socio Sanitari, gli Oss. Basti pensare che il riconoscimento come personale ...

Regione Lombardia - cosa potrebbe fare subito il nuovo assessore alla Sanità : Prima di fare nuove spese, come ha proposto l’assessore uscente, credo che il nuovo assessore nominato dalla giunta di centrodestra, magari in accordo con l’opposizione, potrebbe ricostruire la medicina del territorio per farla tornare il fulcro attorno al quale i cittadini vengono a contatto con la salute e la malattia. Medicina del territorio che copra le richieste 24h su 24 e sia disponibile per l’ascolto, il primo soccorso, la diagnosi e la ...